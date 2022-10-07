Заколдованный угол: «Амур» обыграл «Сочи» по попаданиям «в девятку»

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу хабаровчан Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Платинум Арена» заждалась возвращения дальневосточной команды из долгого путешествия. И не зря. Открывать домашнюю серию «тиграм» выпало с «Сочи». Южане совсем недавно встречались с хабаровчанами и уступили в овертайме.

Турнирное положение «Амура» говорит о том, что команда не прочь повторить триумф. Тренерский штаб сделал несколько перестановок и вызвал из Красноярска форварда Кирилла Слепца. Как оказалось, не зря. Местный воспитанник отличился голевой передачей.

Но все же первыми открыть счет голам в матче удалось гостям. Андрей Алтыбармакян на четвертой минуте первого периода получил шайбу в зоне хабаровчан и бросил мимо Евгения Аликина. Шайба ударилась сначала в перекладину, потом в штангу, но все-таки оказалась в воротах. Радоваться преимущество пришлось не долго. Нападающий «Амура» Ярослав Лихачев уверенно убежал от соперников и выверенным кистевым броском поразил «девятку» ворот соперников.

Лучший снайпер дальневосточников вдохновил партнеров на активность. Первым на призыв откликнулся защитник Виктор Балдаев. Только переступив синюю линию, игрок зарядил от плеча и поразил в правый верхний угол. Ровно туда же, куда ранее попал Лихачев.

Второй период не поменял впечатление от игры подопечных Вадима Епанчинцева. Хозяева льда владели преимуществом. Форварды действовали разнообразно, а защитники охотно подключались к атакам. Одна из таких вылазок к воротам гостей закончилась голом Артема Аляева.

Но третий период все же смог вернуть интригу в матч. С интервалом в 30 секунд за «Сочи» отличились Тянулин и Петьков - 3:3.

На 54 минуте Николишин своим движением заставил игрока «Сочи» нарушить на себе правила. Арбитры отправили штрафника на две минуты, а коллектив «Амура» принялся штурмовать ворота. Барулин и Николишин создавали трафик перед вратарем, а Аляев мощно зарядил все в тот же злополучный правый верхний угол, оформив дубль.

Следующий матч «Амур» проведет в родных стенах против «Локомотива» из Ярославля. Железнодорожники смогут на себе ощутить прогресс молодого форварда Лихачева, которого отправили в аренду в Хабаровск. Встреча пройдет 8 октября.

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