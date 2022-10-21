Родные стены помогают: «Амур» прервал серию поражений на домашнем льду

Команда из Хабаровска прервала серию поражений Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Лед «Платинум арены», как и болельщики, заждался побед игроков в оранжевой форме. Первыми в гости приехали хоккеисты из подмосковного «Витязя», которые мощно открыли сезон, но начали испытывать проблемы по ходу чемпионата.

Первый период начался с гостевого прессинга. Позиционные атаки в зоне «тигров» нагружали вратаря Яниса Калниньша работой, но партнеры по команде старались помочь, принимая броски на себя. После одного из попаданий Барулин не смог подняться со льда, шайба попала в коленку. Но после помощи медицинского штаба нападающий продолжил игру.

К середине игрового отрезка ситуация начала выравниваться. «Амур» начал огрызаться, и это принесло свои плоды. Отличиться удалось Александру Шарову. Форвард выиграл вбрасывание в зоне соперников и поехал «сторожить пятак». Партнеры провели перепасовку, и защитник Аляев набросил на ворота, где Шаров отправил в сетку свою третью шайбу в сезоне.

Второй период мог принести увеличение счета хозяев на радость болельщиков, однако оборона «Витязя» действовала надежно. Немного расслабившись, гости воспользовались моментом. Бывший игрок «Амура» Кирилл Рассказов выиграл вбрасывание на Старкова и тот как из пращи расстрелял Яниса Калниньша - 1:1.

Отвеет «тигров» не заставил долго ждать. Бомбардир клуба Ярослав Лихачев умелыми действиями под воротами сумел отправить каучуковый диск за спину вратаря «Витязя». За полторы минуты до сирены на перерыв игроки подмосковной команды сумели сравнять счет. Командам пришлось начинать все сначала.

Почти все двадцать минут третьего периода команды играли на встречных курсах и обменивались опасными атаками. Удачливее оказались игроки «Амура». Михал Йордан сделал передачу на Глеба Корягина. Он зашел в зону и низом бросил по воротам, надеясь на рикошет. Задумка оправдалась, и первым на добивание оказался Сергей Дубакин, который установил окончательный счет на табло - 3:2.

Перед началом первого матча очередной домашней серии руководство дальневосточной команды сделало несколько заявлений об изменении в составе. Так, в день матча стало известно, что по соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Владиславом Калетником. В составе «тигров» он провел восемь матчей и отличился одной заброшенной шайбой.

Также клуб поделился новостями о новом загадочном легионере, которого удалось подписать. Им оказался 23-летний нападающий из Словении Ян Дрозг. Игрок был задрафтован командой НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и выступал за фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», где провел 88 матчей и набрал 26 очков (14 голов и 12 передач - прим. ред.). Кстати, там он и познакомился с защитником «Амура» Кэмероном Ли.

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