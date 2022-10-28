Первая крупная победа: «Амур» уверенно переиграл «бойцов Разина»

«Амур» уверенно переиграл «Северсталь» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В гости к «тиграм» приехали «сталевары» из Череповца, которые проводят не самую удачную серию. Жажда побед повела гостей вперед, и «желто-черные» заперли «Амур» в своей зоне. Более полутора минут «Северсталь» не давала хозяевам площадки сменить игроков.

После нескольких пробросов «тигры» смогли провести вылазку к воротам Шугаева. Возглавил атаку Александр Шаров. Центральный нападающий отдал поперечную передачу на набегающего Сергея Лапина, но замкнуть ее не дали защитники «Северстали».

Уже на 13-й минуте «рысям» удалась результативная атака. Игорь Гераськин подхватил шайбу на дальнем пятаке, «убрал» защитника ложным движением и бросил над ловушкой Яниса Калниньша. Шайба влетела в сетку, и счет на табло изменился. Буквально через минуту Гераськин мог отметиться дублем, но на этот раз перекладина спасала ворота «Амура».

Уйти «сухими» на перерыв «тигры» не позволили. На последней минуте первого периода Никита Гребенкин разделался с Шугаевым накоротке. Эта шайба стала первой в Континентальной хоккейной лиге для 19-летнего форварда.

Второй период стал для команд обоюдоострым. Более расторопными оказались игроки «Северстали». На третьей минуте после вбрасывания капитан «сталеваров» зарядил в сторону владений Калниньша. Шайба оказалась бесхозной на линии ворот. Адам Лишка легким движением кистей доставил ее в сетку.

Долго расстраиваться болельщикам на трибунах не пришлось. Раскатив атаку, защитник Михал Йордан выдал длинную передачу на Сергея Лапина. Тот вкатился в зону и отрезающим пасом вывел Павла Махановского на оперативный простор. Габаритный форвард не стал сближаться с голкипером и с ползоны прошил Шугаева - 2:2.

Точку в перестрелке второго периода поставил Вячеслав Грецкий. Нападающий получил передачу от Егора Маклозяна, прошел по борту и с острого угла бросил в сторону ворот. Шайба угодила прямо в «домик» вратарю. Впервые в матче «Амур» вышел вперед, а главный тренер «Северстали» Андрей Разин принял решение посадить Шугаева на лавку.

Остается непонятным, чем Вадим Епанчинцев накормил «тигров», но в третьем периоде вся команда продолжила гнуть свою линию. Бомбардир клуба Ярослав Лихачев пушечным выстрелом попал в ближнюю девятку и увеличил отрыв до двух шайб. А через 10 минут Сергей Дубакин реализовал большинство, послав снаряд над щитком Подъяпольского. Это событие запустило волну болельщиков под сводами «Платинум арены».

Ближе к концу встречи состав «Северстали» пошел ва-банк и снял вратаря. Зацепиться за шанс сократить отставание гостям не удалось. «Тигры» одержали первую крупную победу в сезоне. Теперь «Амур» отправится на выезд по маршруту Челябинск - Уфа - Екатеринбург. 30 октября дальневосточники скрестят клюшки с «Трактором».

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