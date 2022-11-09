Волевая победа: «Амур» прервал 12-летнюю домашнюю серию неудач против «Динамо»

Хабаровчане одержали победу со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Четвертая серия домашних игр «Амура» началась со встречи с московским «Динамо», которые только приехали из Владивостока. История противостояний с «бело-голубыми» для хабаровчан складывалась совсем не в пользу дальневосточников. На протяжении 12 лет москвичи всегда уезжали из «Платинум арены» с максимальным количеством набранных очков. Первая же очная встреча команд в этом сезоне осталась за столичными спортсменами. Тогда «тигры» потерпели крупное поражение со счетом 0:5.

Подопечные Вадима Епанчинцева подошли к игре с изменениями в составе. Из лазарета вернулись форварды Игорь Руденков и Кирилл Слепец. Также первый матч в составе «Амура» провел словенский новичок Ян Дрозг, который взял 44-й игровой номер. Не обошлось без потерь. Из-за травмы встречу пропустил главный снайпер дальневосточников - Ярослав Лихачев.

Первый период начался с обоюдных атак, в которых командам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы открыть счет. На седьмой минуте «Амур» остался в меньшинстве. Спецбригады свели все попытки «Динамо» закрепиться в зоне на нет.

Первыми размочить счет удалось хозяевам. Но взятие ворот было отменено - арбитры огласили свое решение после видеопросмотра момента. При этом за минуту до окончания игрового отрезка «Динамо» отправило шайбу за ворота Яниса Калниньша. Сделать это удалось Дмитрию Рашевскому, который мощно зарядил с дальнего пятака.

На старте второго периода «Амур» не стал долго запрягать, и уже на 22-й минуте Сергей Лапин огорчил вратаря гостей, реализовав скрытую передачу Барулина. Второй результативный бросок на счету Дениса Вихарева, впервые отличившегося с момента прибытия в стан «тигров». Ассистировали ему Ян Дрозг и Сергей Дубакин.

В заключительном отрезке встречи гости заперли «Амур» в обороне. Много сил пришлось потратить хабаровчанам, чтобы выйти из-под массированного прессинга. В середине периода вратарь «тигров» отправился в раздевалку, а место «в рамке» занял Евгений Аликин. Голкиперу пришлось быстро включиться в игру, потому что соперники получили шанс на реализацию большинства.

За минуту до конца игры «Динамо» сняли вратаря и организовали финальный штурм с целью сравнять счет. «Амур» выстоял и отпраздновал первую за 12 лет победу над московским клубом в родных стенах.

Следующий матч «тигры» проведут 10 ноября против лидера лиги в лице СКА из Санкт-Петербурга.

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