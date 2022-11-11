Грозный отпор лидеру: «Амур» второй раз в сезоне обыгрывает СКА

«Амур» обыграл лидера чемпионата Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» победной поступью продолжает домашнюю серию игр. Очередным соперником, который посетил столицу края, стал СКА из Санкт-Петербурга. В истории противостояния между командами победы «Амура» встречались достаточно редко.

СКА приехал в Хабаровск в качестве лидера регулярного чемпионата КХЛ. Но именитые игроки не испугали подопечных Вадима Епанчинцева. В заявку на матч попали слегка видоизмененные сочетания атаки. В первое звено к Махановскому и Шарову добавился габаритный Грецкий. Место Вихарева, который набирал очки в трех матчах подряд, вышел Гиздатуллин.

Со стартового вбрасывания гости показали, что приехали за победой, и начали диктовать свои условия. Однако «армейский» натиск оказался безуспешным. Сразу после этого «тигры» нащупали свою игру и уже не стеснялись проверять на прочность голкипера СКА Самонова. Несколько раз игроки «Амура» были близки к голу, но найти ключик к воротам не удавалось. Шайба то «просвистит» над перекладиной, то «поцелует» штангу.

На перерыв команды отправились при счете 0:0.

Во втором периоде дальневосточники оказались более подвижными, нежели соперники. Видимо, акклиматизация после длительного перелета начала давать о себе знать. «Амур» нанес в три раза больше бросков в створ и выиграл почти в четыре раза больше вбрасываний. Но реализовать статистические данные в счет на табло все же не удавалось.

Только на последних минутах вратарь гостевой команды не смог выйти сухим из воды. Кэмерон Ли перехватил передачу соперника в средней зоне и выдал «конфетку» прямо в крюк Гиздатуллину. Форвард вырвался на оперативный простор. Он не стал сближаться с голкипером, а бросил под перекладину с дальнего пятака - 1:0.

На старье третьего периода СКА сравнял счет. «Армейцы» хладнокровно реализовали численное преимущество, которое сковало «Амур» в движении. Героем эпизода стал Марат Хайруллин. Обоюдные атаки до конца периода не привели к результативным действиям, и игра перешла в овертайм.

Дополнительная пятиминутка продлилась недолго. На 50-й секунде капитан команды Михал Йордан, как заправский форвард, взял игру в свои руки. Убежав «два в одного», защитник не стал отдавать передачу, а бросил с кистей. Снаряд попал в дальний верхний угол, что позволило записать в историю клуба вторую победу над СКА на домашнем льду - 2:1.

Следующий матч «Амур» проведет также дома. Соперником станет «Трактор» из Челябинска. Команды скрестят клюшки 14 ноября в «Платинум арене». Билеты вы можете выиграть на странице «КП» - Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Волевая победа: «Амур» прервал 12-летнюю домашнюю серию неудач против «Динамо»

«Амур» впервые с 2010 года обыграл московское «Динамо» в Хабаровске (подробнее)

Сенсационная победа: «Амур» одолел «Салават Юлаев» в Уфе впервые с 2017 года

Хабаровский «Амур» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам в рамках регулярного чемпионата КХЛ (подробнее)

Цена роковой ошибки: «Амур» уступил «Трактору» с минимальным счетом

Хабаровский «Амур» проиграл «Трактору» 0:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ (подробнее)