«Амур» не смог сравнять счет Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Пять дней назад команды встречались в Хабаровске. «Амур» приехал в гости в Челябинск в надежде сравнять счет в импровизированной серии и ворваться в восьмерку. Но у уральского коллектива были свои планы на этот матч.

Уже на второй минуте первого периода скамейка штрафников «тигров» перестала пустовать. «Амур» в меньшинстве сыграл надежно. Опасней у ворот гостей стало при равных составах. На пятой минуте Шабанов сделал перевод на дальнюю штангу. После череды рикошетов шайба оказалась на пятаке, где ее могли подкараулить игроки «Трактора». Однако голкипер Евгений Аликин среагировал быстрее. Недаром последний рубеж обороны «Амура» признавался лучшим игроком прошедшей недели.

Дальневосточники не могли нащупать свою игру и все чаще входили в зону через вброс. Только во второй части двадцатиминутки появились опасные моменты. Сначала Ян Дрозг пытался организовать прорыв. Чуть позже «Амур» получил возможность реализовать лишнего, но забросить ни одной из сторон в этом периоде не удалось.

Во втором игровом отрезке команды проснулись. Соперники начали наносить больше бросков и активнее пользоваться преимуществом ближней лавки. Ближе к экватору челябинцы воспользовались численным преимуществом после фола на Шабанове. Результативным броском почти от синей линии отметился Сергей Телегин. Через 40 секунд после вбрасывания в зоне «Амура» Пулккинен заставил домашние трибуны ликовать, увеличив разрыв в счете.

Спустя еще 40 секунд Сергей Лапин заставил ошибиться Блажиевского и устремился на рандеву с Проскуряковым. Низким броском форвард хабаровчан сократил отставание до одной шайбы.

Третий период начался под натиском «тигров». Бригада Вадима Епанчинцева пыталась с мясом завезти шайбу в ворота. Сделал это Никита Гребенкин, но арбитры отменили взятие ворот, так как за момент до этого они были сдвинуты. Азартный запал все же принес свои результаты. На этот раз в рамках правил. При игре в большинстве капитан дальневосточников Михал Йордан мощным щелчком отправил шайбу в сторону ворот. Первым на добивании оказался Ян Дрозг, который восстановил паритет. Форвард записал на свой счет шестое очко в шести матчах.

При равном счете соперники взвинтили темп еще сильнее, будто открылось второе дыхание. За несколько минут до конца третьего периода произошла неразбериха за воротами Аликина. Выцарапать шайбу удалось 20-летнему Михаилу Горюнову-Рольгизеру, который заложил вираж, пытался пробить вратаря, но каучуковый диск отскочил к Шабанову. Форвард с обратной стороны крюка отправил снаряд в ворота - 2:3.

По результатам игрового дня «Амур» вновь опустился на дно Восточной конференции, но имеет в запасе как минимум два матча, чтобы добрать жизненно необходимые очки. Команда Вадима Епанчинцева отправляется в Новосибирск, где 23 ноября встретится с одним из лидеров - «Сибирью».

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