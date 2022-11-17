Яркий камбэк не помог: «Амур» проиграл «Трактору» по буллитам

«Амур» быстро вернулся в игру, забросив две шайбы Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Вторая встреча за два дня с челябинским «Трактором» на льду «Платинум арены» могла приблизить хабаровчан к зоне плей-офф в середине регулярного сезона. Но акклиматизировавшиеся гости сделали все, чтобы этого не допустить.

Как и на старте прошлой встречи, «Трактор» взял все в свои руки и прижал «Амур» к воротам. Работы у Евгения Аликина было хоть отбавляй. В попытках вывести шайбу из своей зоны хозяевам пришлось нарушать правила. Это стало причиной того, что Теему Пулккинен едва не открыл счет броском с ползоны. Несколько секунд «тиграм» пришлось играть в формате «пять на три», потому что защитники выбросили шайбу за пределы площадки.

Высшей точки напряжения игра достигла ближе к середине второго периода. Всего за 30 секунд «Трактор» умудрился дважды распечатать ворота «Амура». Сначала Петр Хохряков удачно сыграл на добивании, а следом защитник Адам Альмквист разрядил свою пушку от синей линии.

На то, чтобы оправиться, «тиграм» потребовалось несколько минут. Сперва Руслан Педан завез шайбу в зону. Защитник пробрался за ворота, мастерски защитил каучуковый снаряд и отпасовал на Сергея Лапина, который в падении смог завести ее за спину вратаря «Трактора».

На последней минуте Ян Дрозг устроил «карусель» у ворот уральцев. Две минуты «тигры» плели кружева, изматывая соперника. В итоге удачное подставление клюшки на пятаке от Барулина позволило сравнять счет.

Третий игровой отрезок мог получиться не менее голевым, но уверенная игра последних рубежей обороны не позволила распечатать ни одни, ни другие ворота. Матч плавно перетек в овертайм, который выдался без моментов.

В серии послематчевых бросков со стороны «Амура» смог отметиться Ян Дрозг. «Трактор» же ответил тремя точными попаданиями и заслуженно увез из Хабаровска два очка.

Следующий матч подопечные Вадима Епанчинцева проведут в Астане против «Барыса». Игра пройдет 19 ноября.

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