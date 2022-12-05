«СКА-Нефтяник» впервые сыграл вничью в чемпионате России Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Прошлый сезон болельщикам «СКА-Нефтяника» запомнился надолго, ведь клуб из Архангельска дважды обыгрывал дальневосточников в гостях (6:4 - прим. ред.) и дома (10:4 - прим. ред.). Именно по этой причине первая встреча в этом сезоне носила принципиальный характер.

Безусловно, фаворитом рассматривался «СКА-Нефтяник». Подопечные Михаила Пашкина набрали максимальное количество очков в предыдущих матчах. Впрочем, «Водник» тоже не отставал в таблице, хотя сдался на растерзание хабаровчанам в рамках предварительного этапа розыгрыша Кубка России (6:2 - прим. ред.).

Гости с первых минут выстроили плотную и мобильную оборону, которая без особого труда нивелировала индивидуальное мастерство хозяев. Атаки буквально вязли в защитных рядах.

Уже на второй минуте розыгрыш стандартного положения привел к голу в ворота Виктора Каменева. Расстраиваться пришлось недолго. Аналогичная ситуация на шестой минуте встречи позволила Дмитрию Сидорову сравнять счет.

Когда игроки нападения подобрали «ключик» к поморскому «железобетону», то хабаровчан накрыло фатальное невезение в завершающей стадии атаки. Мяч просто-напросто не шел в ворота. Несколько спасений совершил и вратарь «Водника» Игорь Долгополов.

И если «Водник» не доставлял особых проблем с игры, то их супероружие в виде угловых ударов позволило выйти вперед. Дергаев дважды в течение восьми минут реализовал стандартное положение и довел счет до 1:3.

Хабаровчанам потребовалось время, чтобы перестроиться. Это принесло свои плоды. Бомбардир команды Владимир Каланчин эффектно обыграл голкипера и сократил отставание в счете до минимума. А на исходе первого тайма капитан команды Юрий Шардаков сравнял положение коллективов - 3:3.

Во втором тайме игроки «СКА-Нефтяника» вспомнили, что они хозяева, и начали активно прессинговать. Однако добиться успеха получилось только на 78-й минуте. И вновь капитан «армейцев» принимал поздравления. Удачная передача Алана Джусоева легла точно на клюшку Шардакову, и тот был точен - 4:3.

Под занавес встречи «СКА-Нефтяник» остался в двойном меньшинстве. Игроки «Водника» ринулись отыгрывать дефицит и на 84-й минуте заработали очередной угловой. Череда рикошетов привела к тому, что мяч оказался у Лапшина, который переправил его в ворота - 4:4.

Хабаровчане не смогли взять реванш за прошлогоднее поражение и потеряли два очка. Лидирующая строчка чемпионата досталась кемеровскому «Кузбассу», который провел на один матч больше.

Исправлять ситуацию «армейцы» намерены уже 7 декабря против «Мурмана» из Мурманска. Игра пройдет в Хабаровске на льду арены «Ерофей» в 19:00 по местному времени.

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