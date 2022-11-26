Это седьмая победа подряд для хабаровчан Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Оба коллектива подошли к субботнему матчу в разном настроении. «СКА-Нефтяник» - безоговорочные лидеры турнирной таблицы. «Байкал-Энергия» - завершили тяжелый выезд по тому же маршруту, но оконфузились в Ульяновске. Очное противостояние обещалось быть жарким. К тому же команды пересеклись на борту одного самолета.

Нынешняя встреча для команд Иркутска и Хабаровска стала пятой в 2022 году. Две из них носили предсезонный характер. Одна прошла в рамках предварительного этапа розыгрыша Кубка России в Красноярске и завершилась со счетом 8:4 в пользу хабаровчан. И еще одна - в полуфинале Кубка России, который проходил в Хабаровске - так же 8:4 в пользу дальневосточников.

Все цифры говорили в пользу Хабаровска. Впрочем, так оно и получилось.

На правах хозяев иркутяне попытались захватить инициативу с первых минут, но мяч до ворот так и не доходил. Хабаровчане, подобно пружине, сжимались в защиту и разжимались в атаку, действуя слаженно, будто никакой усталости нет.

Героем первого тайма, вызвавшим бурные овации трибун, стал голкипер домашней команды Григорий Лапин. На 14-ой минуте он отразил пенальти, обезоружив главного бомбардира Владимира Каланчина.

Первого гола в матче пришлось ждать почти 23 минуты. Сольный проход Никиты Иванова через все поле и выверенная передача на Романа Дарковского позволила форварду огорчить «Байкал-Энергию» - 1:0.

Под занавес первого тайма дальним забросом с правого фланга мяч Алексей Торгонский нашел партнера по команде. Владимир Каланчин взял реванш за нереализованный момент и виртуозно расправился с вратарем - 2:0.

На 39-ой минуте после нарушения правил иркутяне получили возможность пробить пенальти, но Владимир Каменев помножил все шансы на ноль. Ворота хабаровчан остались неприкосновенны.

Во втором тайме хозяева льда отправились в погоню, пытаясь отыграть дефицит. Не обошлось без ненужных и, порой, глупых удалений. Именно из-за таких действий Григорий Лапин стал местным героем, отразив три назначенных пенальти.

Однако дальневосточники тоже устали и начали допускать ошибки. На 73-ей минуте игрок «Байкал-Энергии» выскочил на рандеву с вратарем «СКА-Нефтяника», но не смог его переиграть. Каменев перекрыл своим телом любую возможность оказаться мячу в воротах.

Уже на последней минуте Туомас Мяаття подал угловой точно на клюшку Дмитрию Сидорову, который установил окончательный счет на табло - 3:0.

«СКА-Нефтяник» возвращается домой с победой, имея в активе 21 набранное очко. Следующую встречу подопечные Михаила Пашкина проведут против «Водника» из Архангельска на льду арены «Ерофей» 4 декабря.

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