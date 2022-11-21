Подтверждает статус фаворита: «СКА-Нефтяник» катком прошелся по «Волге»

Подопечные Михаила Пашкина не знают поражений в этом сезоне Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Хабаровчане после удачной домашней серии отправились в турне по городам России, чтобы напомнить соперникам, кто является фаворитом в гонке за победу в чемпионате России. Попытки «Волги» дать бой дальневосточникам обернулись серьезными репутационными потерями.

На домашнем льду команда из Ульяновска любит открытый, комбинационный и атакующий хоккей. Но в воскресной встрече все набеги и раскачки хозяев льда оказывались бесполезными. За первый тайм голкипер «СКА-Нефтяника» Виктор Каменев вступал в игру всего лишь несколько раз. Остальные атаки разбивались о крепкую и мобильную оборону гостей.

Такими успехами не могли похвастаться игроки защиты «Волги». За первый тайм хабаровчане четырежды огорчили хозяев. По два гола забросили бомбардир команды Владимир Каланчин и Туомас Мяяття.

Легкая прогулка сквозь оборонительный редут, по-видимому, немного расхолодила «СКА-Нефтяник». Уже в начале второго тайма мяч пришлось доставать из ворот гостей. Правда, подопечные Михаила Пашкина быстро восстановили паритет. Череда ошибок позволила «Волге» еще дважды огорчить голкипера дальневосточников, но всякий раз хабаровчане молниеносно забивали ответные голы.

Игре в догонялки положил конец тайм-аут, который взял тренерский штаб армейцев. Волшебные слова, по-видимому, так вдохновили игроков, что они оперативно вернули игру под свой контроль и показали, кто является хозяином положения. «Волге» оставалось исполнять роль стороннего наблюдателя.

В составе «СКА-Нефтяника» солировали Владимир Каланчин, который оформил «покер» (четыре гола - прим. ред.) и Туомас Мяяття, забивший «хет-трик» (три гола - прим. ред.). Во второй половине второго тайма солистом атаки выступил Никита Иванов, сумевший забить два гола с разницей в две минуты. Окончательный счет на табло установил Роман Дарковский - 12:4.

Армейцы в четвертый раз за восемь лет обыгрывают «Волгу» с двузначным счетом. Команда почти повторила рекорд результативности, который был установлен на ульяновском льду в январе 2019 года. Тогда «СКА-Нефтяник» праздновал успех со счетом 13:4.

Следующий матч дальневосточники проведут в Нижнем Новгороде 23 ноября. Соперником выступит местный «Старт», в активе которого всего одна победа.

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