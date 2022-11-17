Принципиальный соперник повержен: «СКА-Нефтяник» завершил домашнюю серию победой над «Енисеем» в Хабаровске

В домашней серии «СКА-Нефтяник» одержал четыре победы Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Домашняя серия для обладателей Суперкубка России завершилась принципиальным матчем, который можно сравнить с «Эль Классико». «СКА-Нефтяник» принимал красноярский «Енисей». Болельщики обожают такие противостояния за обилие опасных моментов и голов.

В точности, как и два месяца назад, события матча повторили финал розыгрыша Кубка России. Хозяевам льда приходилось отыгрываться с 0:1: а затем и с 1:2. Однако после свистка об окончании первого тайма на табло горели цифры 4:2 в пользу «СКА-Нефтяника». Дублем отметился Владимир Каланчин, по одному мячу забили Алексей Торгонский и Семен Чупин.

Во втором тайме хабаровчане сбавили обороты в атаке и сконцентрировались на сыгранности. Напротив, «Енисей» активизировал свои попытки прорваться к воротам Виктора Каменева. Защита дальневосточников практически безупречно справлялась со всеми попытками сибиряков. Окончательно сломить дух соперников смог гол Юрия Шардакова на 67-й минуте. Спустя пять минут Алан Джусоев пополнил свой голевой счет, доведя результат до разгромного - 6:2.

Однако под самый занавес встречи «Енисей» все же смог использовать свой шанс после подачи углового удара - 6:3.

«СКА-Нефтяник» идеально завершил домашнюю серию, одержав четыре победы из четырех с общим счетом 37:6. Теперь хабаровчане отправятся на выездную серию по маршруту Ульяновск - Нижний Новгород - Иркутск. Домашние трибуны увидят фаворитов чемпионата только 4 декабря в матче с архангельским «Водником».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Феерия на льду: «СКА-Нефтяник» показал чемпионскую игру

«СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом (подробнее)

Уверенный старт: «СКА-Нефтяник» крупно обыграл дебютанта Суперлиги

«СКА-Нефтяник» обыграл уфимский «Кировец» со счетом 9:1 в Хабаровске (подробнее)

Яркий камбэк не помог: «Амур» проиграл «Трактору» по буллитам

«Амур» уступил «Трактору» 2:3 по буллитам в Хабаровске (подробнее)