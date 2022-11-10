Уверенный старт: «СКА-Нефтяник» крупно обыграл дебютанта Суперлиги

Хабаровчане уверенно начали сезон, одержав две победы Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Болельщики еще не забыли недавний разгром «Кировца» в рамках розыгрыша Кубка России, когда подопечные Михаила Пашкина одержали верх со счетом 11:4. В этот раз для хозяев льда могла состояться «легкая прогулка», но этого не случилось.

Первый тайм уфимцы поразили трибуны строгой сыгранностью и собранностью в обороне. Команда лишила своих соперников оперативного простора и сводила на минимум угрозы, возникающие у ворот. Когда хабаровчане все-таки находили лазейку и выходили на убойные позиции для бросков, в дело вступал 24-летний голкипер Яков Гах. Именно поэтому до перерыва «СКА-Нефтяник» смог отличиться только один раз благодаря реализованному пенальти, который исполнил Владимир Каланчин.

Уже во втором тайме все встало на свои места. Хозяева площадки добавили в движении, и оборона «Кировца» начала сыпаться на глазах. В течение семи минут гости четыре раза доставали мяч из сетки ворот. Один из фаворитов чемпионата качнул чашу весов в свою пользу и начал действовать расковано. В оставшиеся полчаса дальневосточники создали неимоверное количество моментов в зоне уфимцев. При должной реализации «Кировец» мог уехать из Хабаровска с целым «лукошком» мячей. Однако «СКА-Нефтяник» реализовал еще четыре атаки.

В составе гостей единственный гол забил нападающий Павел Даданов. Форвард прорвался по левому флангу, поставил корпус и пробил владения Льва Шишкина.

Итоговый счет на табло удовлетворил присутствующих 1500 зрителей. Уверенная победа со счетом 9:1 еще раз доказывает, что со «СКА-Нефтяником» стоит считаться любой команде.

Следующую домашнюю игру дальневосточники проведут 13 ноября против «Уральского трубника» из Первоуральска.

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