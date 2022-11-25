Для хабаровчан это шестая победа подряд Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Коллектив из Хабаровска не намерен останавливаться на достигнутом и уже выиграл в шестой раз подряд. На этот раз дальневосточники отпраздновали победу над нижегородским «Стартом». Однако матч получился не таким легким, как ожидалось.

Игра проходила под открытым небом в сложных погодных условиях. Капризы природы преподнесли малоприятный сюрприз подопечным Михаила Пашкина. Накануне игры на город обрушился ледяной дождь, а позже и снег. Перед началом игры никто не ставил под сомнения мастерство «СКА-Нефтяника» и превосходство над игроками «Старта», но именно климатические метаморфозы нивелировали имеющуюся разницу в классе двух команд.

Первый тайм превратился в «бей-беги». Соперники так и норовили вынудить защитников ошибаться. И первыми в этом преуспели хозяева льда на 33-й минуте матча. Реализованный угловой удар вывел «Старт» вперед.

Хабаровчане, несмотря на титанические усилия, смогли ответить только под занавес игрового отрезка. На 43-й минуте усилиями капитана команды Юрия Шардакова, который разглядел удачный отскок, был забит первый мяч «СКА-Нефтяника». Греться коллективы отправились при счете 1:1.

Выпавший снег немного сгладил шероховатости поля, и играть стало несколько легче. Это позволило дальневосточникам действовать более агрессивно. Беспрерывные атаки хабаровчан то и дело спотыкались о вратаря «Старта» Юрия Иванчикова. Количество все же переросло в качество, и сенсации не произошло - «СКА-Нефтяник» раскачал оборону соперников и дважды поразил цель. На 61-й минуте вскинул руки над головой бомбардир команды Владимир Каланчин. А уже на 69-й минуте Никита Иванов реализовал свой момент с углового удара.

Очередная, уже шестая по счету, победа хабаровчан закрепляет за ними первую строчку чемпионата. Дальневосточная команда через Москву отправилась в Иркутск, где 26 ноября встретится с «Байкал-Энергией», которая расположилась на четвертой строке.

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