«Старый дяденька убил нашего папочку»: почему семья хранила труп мужчины в подвале своего дома в Хабаровске

Небольшой уютный домик стал местом кровавого побоища Фото: Телеканал "Губерния"

Кошмар на Рождество для бывшего мужа устроила любовная парочка из Хабаровска. На глазах у троих детей мужчина убил их отца, а женщина помогла спрятать труп в погребе. Замерзшее разлагающееся тело нашли лишь спустя два месяца благодаря случайной наводке.

РАЗОШЛИСЬ, НО НЕДАЛЕКО

35-летняя Елизавета и 37-летний Алексей (все имена героев истории изменены - прим. ред.) проживали вместе много лет в частном доме на Корякской. В браке у них родилось трое детей. Со временем любовь прошла, но паре удалось сохранить дружеские отношения. Алексей даже подарил их дом жене и детям, а затем встретил Светлану, новую возлюбленную. Елизавета тоже нашла другого сожителя, 50-летнего Ивана. С ним она и стала жить в этом доме. Казалось бы, конфликтов между парами нет, отец навещает детей, все должны быть счастливы. Не тут-то было…

КРОВАВЫЙ ПРАЗДНИК

В Рождество 7 января Алексей пришел в гости к детям в свой старый дом. Он принес ребятам новогодние подарки. Елизавета и Иван радушно встретили экс-супруга и даже предложили вместе поужинать. К ним как раз должен был зайти еще один друг семьи. Алексей прошел в дом и проводил время со своими детьми, когда пришел гость. Всемером они цивильно отдыхали, пока не начали пить. Новый товарищ быстро ушел домой, будто предчувствуя, что ничем хорошим этот вечер закончиться не сможет.

Иван изрядно перепил тем вечером. Воспаленное сознание подсказало ему, что пора бы «разобраться» с бывшей любовью своей сожительницы. Он начал оскорблять Алексея, но мужчина тоже не стал молчать. Между участниками любовного треугольника завязалась драка. Тогда Иван и схватил нож.

- Он нанес хабаровчанину не менее 14 ударов ножом по телу, в том числе в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

За смертью отца наблюдали все трое его детей. Пол и возраст несовершеннолетних не раскрывается. Им пришлось бессильно смотреть, как отчим жестоко убивает папу, а мама стоит рядом. Вместо того чтобы позвонить в полицию и сообщить о преступлении своего возлюбленного, Елизавета помогла Ивану скрыть убийство. Вдвоем они отнесли труп Алексея в свой погреб. Сожители закрыли крышку подвала и договорились не вспоминать о произошедшем.

ГНИЛ ПОД ДОМОМ

Если Елизавета и Иван приняли решение умолчать и хранить тайну, то Светлана не смогла проигнорировать исчезновение любимого. Сожительница Алексея начала искать его по знакомым после того, как супруг не вернулся домой. Ей и в голову не приходило, что он может быть мертв, а тем более, кто его убийца. Светлана решила, что муж загулял, и в панику впала не сразу.

Но шли дни, а за ними недели, и Алексей все не возвращался. Тогда не на шутку напуганная Светлана начал опрашивать всех местных жителей. Однажды она пришла к соседке Елизаветы и Ивана, а в это время сама хозяйка злополучного дома как раз проходила мимо. Женщина уже успела принять внушительную дозу алкоголя и едва могла стоять на ногах. Елизавета услышала, как Светлана выспрашивает информацию о своем муже, и решила вмешаться в разговор, выкрикнув, что тот уже мертв.

Светлана была ошарашена этой новостью. Вместе с соседкой они долго обдумывали слова пьяной экс-супруги. А затем им удалось пообщаться с ребенком Алексея, который сказал, что «его папу убил старый дяденька». От этого Светлана пришла в настоящий ужас, а соседка дала анонимную наводку в полицию. Женщина хотела, чтобы сотрудники выяснили, что происходит в доме ее старых знакомых.

- Тело потерпевшего было обнаружено спустя два месяца сотрудниками правоохранительных органов, которые пришли в дом подозреваемых, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, представитель прокуратуры Хабаровского края.

Труп Алексея примерз к земле в погребе. Стояла суровая холодная зима, поэтому ни резкого характерного запаха, ни сильного разложения тела не было. Еще и по этой причине преступная парочка не была обнаружена раньше.

НЕКОМУ ПРИНОСИТЬ ПОДАРКИ

Сожителей задержали. Свою вину они не отрицали и не отпирались. Елизавете назначили штраф в 100 тысяч рублей за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Смягчающими обстоятельствами стало чистое прошлое женщины и несовершеннолетние дети. А вот судьба Ивана была изрядно испорчена. Он уже не раз привлекался за хищения и побои.

- За убийство мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Детей у Елизаветы изъяли. После всего произошедшего и учитывая ее тягу к выпивке, органы опеки не посчитали женщину способной воспитать их хорошими людьми. Сейчас ребята находятся в реабилитационном центре, где восстанавливаются после событий рождественской ночи в их родном доме.

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