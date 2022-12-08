«Комсомольская правда» - Хабаровск» запускает фотоконкурс «Новогодний стол по-дальневосточному»

Фотоконкурс «Новогодний стол по-дальневосточному» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Новогодний стол по-дальневосточному». Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это загрузить фотографию с изображением блюд по дальневосточному рецепту в специальную заявку на нашем сайте.

Блюда из морепродуктов, а может быть, папоротник или десерт из таежных ягод - фотографии всего этого и многого другого идеально подходят для участия в фотоконкурсе «Новогодний стол по-дальневосточному» от «КП» - Хабаровск».

Конкурс проходит с 8 по 26 декабря 2022 года. Результаты конкурса подводятся 29 декабря. Победители фотоконкурса встречаются в студии радиостанции «Комсомольская правда» - Хабаровск» на мастер-классе по приготовлению блюд по-дальневосточному.

За каждую фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Предварительные итоги и ход конкурса будут освещаться на всех площадках «КП» - Хабаровск»: на радио «Комсомольская правда» (88.3 FM), в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск» и на сайте «КП» - Хабаровск».

Заявку для участия можно подать в специальной форме на сайте «КП» - Хабаровск» или отправить фото в WhatsApp радио «Комсомольская правда» по номеру 8-962-223-38-83.

В заявке на размещение необходимо указать:

- имя и фамилию участника, название блюда

- город

- номер телефона*

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.