«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет о продлении фотоконкурса «Новогодний стол по-дальневосточному» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о продлении фотоконкурса «Новогодний стол по-дальневосточному».

Конкурс проходит с 8 по 28 декабря 2022 года. Результаты конкурса подводятся 29 декабря. Победители фотоконкурса встречаются в студии радиостанции «Комсомольская правда» - Хабаровск» на мастер-классе по приготовлению блюд по-дальневосточному.

Заявку для участия можно подать в специальной форме на сайте «КП» - Хабаровск» или отправить фото в WhatsApp радио «Комсомольская правда» по номеру 8-962-223-38-83.

В заявке на размещение необходимо указать:

- имя и фамилию участника, название блюда

- город

- номер телефона*

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

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