От винта! Автобус на полном ходу врезался в здание магаданского аэропорта

Такую картину наблюдали очевидцы происшествия Фото: УГИБДД по Магаданской области

«Он забыл, что не летатель» - такой строчкой из известной песни можно описать произошедшее в Магадане. Водитель автобуса на полном ходу въехал в здание аэропорта. Ущерб получила как машина, так и фасад: на нем осталась огромная дыра.

ДТП случилось 22 марта рано утром. 63-летний водитель рейсового автобуса «Киа Гранберд» ехал по маршруту из Магадана до аэропорта в поселке Сокол. Подъезжая к остановке, он не рассчитал скорость. Вместо того чтобы аккуратно подъехать к нужной точке, водитель врезался в здание аэровокзала. Видео с места событий появилось в телеграм-канале Nemagadan.

К счастью, внутри не было пассажиров. Мужчина также не получил травм. Сотрудники аэропорта тоже не пострадали. Чего не скажешь о машине: бампер автобуса расплющило от столкновения. В здании также образовалась вмятина.

Двери автобуса тоже досталось Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

- По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ГИБДД по Магаданской области.

Инцидентом заинтересовался и следком. До сих пор неясно, был ли водитель трезв на момент происшествия.

- Следователями проводится проверка по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Восточном МСУТ СКР.

От удара вылетело окно Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Свое расследование обстоятельств запустила и прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка содержанию привокзальной площади аэропорта, в том числе использованию техники, реагентов и временных интервалов, необходимых для ее очистки, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Рейсы из-за ЧП на территории аэровокзала не переносили, аэропорт работает в штатном режиме.

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