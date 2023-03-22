Жесткая остановка: водитель разбил автобус о здание аэропорта в поселке Сокол

Автобус врезался в здание аэропорта в Магаданской области Фото: ГИБДД по Магаданской области

Авария произошла утром 22 марта, когда 63-летний водитель автобуса на скорости влетел в здание аэропорта в поселке Сокол. Сотрудники ДПС приехали на место ДТП. Они увидели машину, которая буквально торчала из стены аэровокзала.

- Установлено, что водитель «Киа Гранберд» ехал в аэропорт из Магадана. Уже прибыв на территорию конечного пункта, он не выбрал безопасную скорость движения и протаранил здание, - рассказали в ГИБДД по Магаданской области.

К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот автобус и часть строения были повреждены. У машины разбито лобовое стекло и помята рама, а в здании выбито окно. По факту ДТП полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 22 марта произошла еще одна авария, на этот раз в Хабаровске. В ДТП из-за неосторожности водителя пострадали трое детей.

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