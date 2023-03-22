Орешки или жизнь: вахтовика из Комсомольска отправили в колонию за попытку убийства магаданца, который украл у него закуску

Конфликт комсомольчанина и 19-летнего парня в Магадане чудом не закончился трагедией Фото: Скриншот с видео

Конфликт комсомольчанина и 19-летнего парня в Магадане чудом не закончился трагедией. Начавшаяся на пустом месте ссора переросла в агрессию и попытку убийства. Нападавшего приезжего задержали и вынесли приговор.

ЗАКУСКА РАЗДОРА

В Магадан 42-летний комсомольчанин приехал в октябре 2022 года, работал на одной из строек, жил в хостеле. Вечерами иногда заходил в местную пивнушку на улице Гагарина - алкогольный магазин с посадочными местами, где можно пропустить бокал-другой. В декабре вахтовик в очередной раз зашел в «бар» и столкнулся с шумной компанией.

Молодежь отдыхала громко и, справедливости ради, нагло. Они незаметно отливали у других посетителей алкоголь и воровали закуску. 19-летний парень из этой компании таким же образом попытался стащить у комсомольчанина то ли орешки, то ли пиво. Мужчина это заметил и не обрадовался.

УШЕЛ ЗА НОЖОМ

Словесные разборки ни к чему не привели, и вахтовик ушел. Мужчина сбегал в хостел, взял складной нож и вернулся. Дальнейшее запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как комсомольчанин подошел к парню и несколько раз ударил его ножом в шею. Вахтовика скрутили другие посетители и вызвали полицию.

Пострадавшего увезли в больницу, на его теле насчитали порядка семи ножевых ранений. Парень выжил и быстро оправился. Комсомольчанина же обвинили в покушении на убийство. На время следствия и суда мужчину отправили под стражу.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок шести лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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