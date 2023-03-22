Таинственный пожар: на судне в Хабаровске загорелась каюта

29 человек тушили плавсредство Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Корабль на воде, казалось бы, не место для пожаров. Не тут-то было. В Хабаровске на берегу Амура загорелось частное судно. Как выяснилось, воспламенение началось с каюты и стало распространяться по палубе.

Очевидцы происшествия позвонили в МЧС в 9:53. Ранним утром они заметили дым, идущий с частного судна. Подойдя поближе, люди поняли, что горит корабль в районе улицы Осиповка.

На место прибыли 29 сотрудников с девятью единицами техники. Они выяснили, что огонь начался в каюте на нижней палубе. Ликвидировать открытое пламя удалось быстро, но проблемы возникли с конструкцией судна.

- Локализовать возгорание получилось за полчаса. Пожарные прибыли к месту происшествия в 10:37, а ликвидировали пожар уже в 11:06. Всего лишь один квадратный метр. Большую часть времени заняла проливка конструкций. Из-за особенностей строения плавсредства было важно не допустить распространение огня по всему судну и близлежащей территории, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На корабле в момент пожара находились кислородный и газовый баллоны. Их оперативно вынесли с судна, чтобы избежать взрыва. Пострадавших в происшествии нет, как и информации, где в момент ЧП находился владелец транспорта.

Причины пожара на данный момент устанавливаются. Их выясняют сотрудники Госпожнадзора. После проверки станет ясно, кто виновен в возгорании на палубе.

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