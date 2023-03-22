Сергей Кравчук: «Уже сегодня надо наметить цели и задачи на перспективу»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с депутатами городской думы Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Градоначальник встретился с депутатами Хабаровской городской думы в формате круглого стола. Народные избранники подготовили ряд волнующих жителей вопросов, большая часть из которых вытекает из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, в том числе в рамках развития муниципальных образований.

В феврале мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил разработать план мероприятий по реализации послания президента России. В работу включились все структурные подразделения администрации, которые подготовили проект плана, содержащий шесть блоков, затрагивающих полномочия города.

Одной из задач в послании стало улучшение качества жизни россиян. В Хабаровске значительно увеличилось число детских и спортивных площадок благодаря запущенной программе «1000 дворов». Однако существует немало бесхозных и травмоопасных площадок, которые требуют внимания.

- Эта программа объединила жителей Хабаровска вокруг благоустройства своих дворовых территорий. Когда жители сами принимают участие в этих процессах, то и отношение к проблеме совершенно другое. В 2023 году поступило 45 заявок, из которых было отобрано 30 объектов, которые будут благоустроены на сумму более 212 миллионов рублей. Что же касается травмоопасных объектов, то управление жилищно-коммунального хозяйства совместно с комитетами по управлению округами каждую весну и осень проводят выявление и дефектовку всех спортивных площадок. Травмоопасные предметы своевременно вывозятся, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также градоначальник напомнил, что это не единственная программа, которая работает на комфортное проживание жителей города. Также собственникам жилья доступна грантовая помощь на благоустройство дворовых территорий и ТОСы, поддерживаемые не только городскими, но и краевыми властями.

Депутаты не забыли спросить и про последствия недавнего циклона.

- Мы обновляем технику ежегодно в зависимости от финансирования. 18 единиц техники было закуплено в 2022 году. И парк необходимо продолжать пополнять именно специализированными машинами, - отметил Сергей Кравчук.

В ходе встречи каждая фракция, представленная в городской думе, успела задать по несколько вопросов, в числе которых состояние автопарка общественного транспорта и стимулирование перевозчиков на приобретение новых комфортабельных автобусов и маршруток, ремонт дорог, речная навигация, поддержка семей участников СВО, застройка Гупровского городка, перспективы развития сельхозрынка в районе остановки «Химфармзавод».

Сергей Анатольевич напомнил депутатам об их потенциале в плане взаимодействия с коллегами из Законодательной думы Хабаровского края для внесения предложений как на региональном, так и на федеральном уровне.

Не забыли обсудить блок предпринимательства и инвестиционного развития. По словам мэра Хабаровска, привлечение финансов положительно сказывается на обеспечении функционирования городского хозяйства, от чего жизнь хабаровчан становится ощутимо комфортнее.

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