«Хранил ее письмо у сердца»: участник СВО из Хабаровска нашел девочку, спасшую его жизнь на передовой

Наташа (слева), ее папа (посередине) и сестра Вика (справа) Фото: скриншот из видео

Душещипательная история развернулась в Хабаровске. 57-летний Андрей вернулся из зоны проведения СВО. Мужчина привез с собой мечту: найти девочку, которая сама того не зная, спасла его жизнь. Недели поисков завершились счастливым концом: 12-летняя Наташа из Белгородской области встретилась с Андреем, пока что в онлайн-формате.

«СПАСЛА МНЕ ЖИЗНЬ»

Андрей ушел на СВО добровольцем. Дома у него остались супруга, дети и внуки, которые всячески поддерживали его и ждали домой. Через некоторое время, будучи на передовой, мужчина получил свою будущую главную ценность – письмо от Наташи, проживающей в Губкине.

- Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе Наталья из города Губкина, и мне 12 лет. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы ты вернулся к своим родным и близким. Пусть все закончится, и победа будет наша! За Россию! За Родину! За Победу! Вы - герои и обязательно победите! И покажите, пожалуйста, мое письмо по телевизору, - написано в послании Наташи.

Письмо помогло Андрею преодолеть все трудности. Вера ребенка в защитников помогла хабаровчанину в тяжелые минуты. Как говорит сам участник СВО, письмо он получил прямо перед Новым годом, просьба девочки показать строчки по телевизору стала целью и смыслом для бойца. Он решил рассказать всем об этом письме, чтобы маленькая девочка увидела, как сбудется ее мечта.

НА ГЛАЗА НАВОРАЧИВАЛИСЬ СЛЕЗЫ

Вернувшись в Хабаровск мужчина сразу же связался с общественным народным фронтом и попросил помочь ему найти ребенка, чье послание тронуло его сердце. Так и случилось. Сотрудники связались со своими коллегами из Белгорода, и совместными усилиями была организована видеовстреча.

Наташа вместе с родителями и сестрой позвонила Андрею. Девочка рада, что ее письмо дошло до адресата. Андрей поблагодарил Наташу за трогательные слова и пожелания и признался, что оно, как талисман, помогало ему двигаться вперед. В конце встречи папа Наташи пригласил Андрея в гости, когда он поедет в следующую командировку.

- Надо видеть лица людей, которые читают эти письма. Для нас любое детское письмо воспринимает так: ну ребенок написал. А там это совсем по-другому. Письма бойцы оберегают: хранят в кармане, в палатках, в землянках, их можно найти над каждой кроватью хранят. У каждого из солдат есть свои дети, внучки. Они воспринимают эти письма глубоко, каждый представляет своих любимых. Послания действительно воодушевляют ребят на передовой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Рошка, глава регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае.

БЛАГОДАРНОСТЬ

На видеозвонке была и сестра Наташи Вика. Девочка тоже писала письмо солдату и, как поделились участники встречи, отнеслась к желанию Андрея увидеться с сестрой немного ревностно. Девочка тоже хочет, чтобы адресат нашел ее после возвращения и позвонил ей.

- У нас много таких случаев было. Недавно еще один мужчина вернулся с передовой и нашел девочку, написала ему письмо. Повезло, что она тоже живет в Хабаровске. Он купил ей огромного плюшевого медведя и принес в школу, благодарил за теплые слова и поддержку.

В ОНФ отметили, что письма, написанные от всего сердца, трогают даже сотрудников до глубины души. Их регулярно отвозят в зону проведения СВО вместе с гуманитарной помощью. Пишут их не только школьники, но и студенты колледжей и техникумов, а солдаты с нетерпением ждут новых доставок и теплых пожеланий.

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