«Утром война, а днем светский прием»: короли ночной Вероны разгулялись в Хабаровске

За 12 лет проведено 78 балов Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

«Реверанс» прививает любовь хабаровчан к балу уже 12 лет. Танцуют не только вальс, но и кадриль, танго, румбу, падеграс и многое другое. Есть в репертуаре школы даже греческий хоровод. «Реверанс» приятно удивил и накануне - на сцене развернулось необычное шоу. Танцующие стали артистами, перевоплотились в королей, фрейлин и пажей, а кто-то был даже джокером. По словам артистов, «Реверанс» всегда старается поразить и привнести в представление новизну. Это не просто школа, где учат бальным движениям, а танцевальный театр, куда со временем могут попасть даже новички.

- Мы считаем, что неважно, какой национальности человек, если он любит красоту и искусство. Поэтому на сцене были и австрийские номера, и итальянские, и французские, и российские. Искусство, оно помогает даже в самые тяжелые времена, а особенно в такие как сейчас людям нужно как можно больше подобных выступлений, - поделился с «КП» - Хабаровск» Владимир Бирюков, руководитель клуба возрождения русского бала «Реверанс».

В школу входят ученики самых разных возрастов Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Сам руководитель для выступления выбрал образ короля Людовика XIV. Говорит, с этого героя началось становление бальных традиций в России - с Запада их перенял Петр I и привил российскому светскому обществу. Король, по мнению руководителя, должен быть не жестоким властителем судеб, а другом народа, способныv где-то не поскупиться на комплимент, где-то помочь нуждающимся. Такой же позиции Владимир придерживается и в жизни, он чуток к своим ученикам, и всегда замечает в них изменения.

- Самому старшему нашему артисту - Альберту - 86 лет, а ведь сегодня он танцует на сцене танго! А если посмотреть на женщин, она может быть такого, как бы несколько развязного типа, даже если ей за 60, а здесь преображается. Здесь женщины получают комплименты и могут почувствовать себя королевами. У кого-то уходит ломаная речь, меняются движения. Мы хотим показать, что возраст - не помеха, чтобы чувствовать себя молодым и нужным.

К сожалению, школу покидает ее руководитель Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Всего в «Ренессансе» образовалось 15 пар с его открытия. Проведено 78 балов с 2011 года, включая балы-маскарады. В ближайшее время руководитель покинет «Реверанс» - он уезжает в Москву за сердцами столичных жителей. Однако и без него школа будет жить, хоть и первое время с ощущением светлой грусти.

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