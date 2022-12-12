«Малыш, все хорошо, ты дома»: кота погибшего офицера увезли из Хабаровска в Москву

Беляш начал свое долго путешествие из Хабаровска, летом он поедет в Кизляр Фото: предоставлено редакции Натальей Коваленко

Долгожданное путешествие кота Беляшика из Хабаровска, наконец, началось. В минувшие выходные он полетел на самолете в Москву, где его встретила Дарья - девушка погибшего на СВО Виталия Барбары. Пушистого питомца, который был любимчиком молодой пары, сопровождал депутат Законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр. У Дарьи кот будет жить до лета, а затем девушка лично отвезет его к родителям Виталия.

Этот пушистый комочек стал самым настоящим символом любви двух людей. К несчастью, их история закончилась слишком рано, молодые не успели создать семью. Теперь о том недолгом времени, проведенном вместе, Дарье будет напоминать только он, Беляшик, любимый кот Виталия.

Беляшика сопровождает депутат закдумы Сергей Зюбр Фото: предоставлено редакции Натальей Коваленко

Виталий Барбара родился и вырос в Кизляре, после школы решил стать военнослужащим, отучился в Петербурге, там и встретил Дашу - любовь всей его жизни. По распределению Виталий попал в Хабаровск, здесь служил и жил. Девушка приехала к парню в гости, пробыла не особо долго, но за это время они успели взять кота и сильно к нему привязаться. Пока Даша еще была здесь, Виталия отправили в командировку, чуть погодя девушка тоже уехала, она училась тогда в Петербурге, Беляшик остался на попечении друзей. Затем началась спецоперация, Виталия снова отправили в командировку, а спустя некоторое время родителям военнослужащего сообщили, что их сын погиб.

Так, не успев обзавестись настоящей семьей, кот Беляш буквально осиротел. Некоторое время за ним ухаживал друг погибшего, а затем родители Виталия решили, что нужно забрать котика, все-таки это был любимец сына, и он будет напоминать им о нем. С просьбой отправить животное мама Виталия обратилась к депутату закдумы Хабаровского края и зоозащитнице Наталье Коваленко. Хабаровчанка решила помочь семье погибшего и начала искать варианты, как отправить Беляшика.

Наталья Коваленко первой откликнулась на просьбу семьи офицера и сделала все возможное, чтобы Беляш поехал к родным людям Фото: предоставлено редакции зоозащитницей

Через некоторое время зоозащитнице все же удалось это сделать. И вот, 10 декабря после всех необходимых процедур, пушистый сел, наконец, в самолет.

- Мы поехали с утра в клинику, прямо к открытию, там Беляша осмотрели, подтвердили, что он здоров, сделали ему допуск на рейс, затем мы поехали, забрали переноску мягкую и к 12 часам приехали в аэропорт, где кота забрал сопровождающий - Сергей Зюбр. Полет прошел нормально, без происшествий, Беляш в порядке. В Москве его встретила Дарья, девушка Виталия, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко.

Пока Беляшик поживет до лета у Дарьи. Затем девушка собралась ехать в гости в маме и папе своего возлюбленного, кота она возьмет с собой, с лета он будет жить в Кизляре, в семье своего хозяина, и будет напоминать родителям о погибшем сыне.

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