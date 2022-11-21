«Он будет напоминать нам о сыне»: кота погибшего военнослужащего повезут из Хабаровска в Дагестан

Хлопоты по подготовке и отправке кота в Кизляр взяла на себя депутат Фото: Наталья Коваленко

Стартовавшая еще в феврале специальная военная операция изменила привычный образ жизни людей. Тысячи военнослужащих отправились в зону боевых действий, чтобы отстаивать интересы страны, защищать свой народ, своих родных. Некоторым, к несчастью, так и не удалось вернуться живыми, а дома у них остались родители, жены, дети. А еще у многих были питомцы, которые тоже остались без хозяев. Кого-то взяли под опеку волонтеры и зоозащитники, а кого-то забрали родственники погибших.

Одна такая история развивается прямо сейчас между Хабаровском и Дагестаном. У погибшего военнослужащего Виталия в городе остался кот Беляш, родители очень хотят забрать его к себе. По словам матери, кот, за которым ухаживал Виталий, станет им еще одним ценным напоминанием о сыне. На просьбу матери бойца отправить животное в другой регион откликнулась Наталья Коваленко, зоозащитница и депутат хабаровской закдумы. Пройти мимо такой необычной просьбы она просто не могла, и теперь Беляша готовят к перелету. Но обо всем по порядку.

Виталий попал в Хабаровск по распределению Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

«Мам, мы решили завести кота»

«КП» - Хабаровск» удалось пообщаться с матерью погибшего военнослужащего. Елена Барбара рассказала, что Виталий погиб в 25-летнем возрасте. Родился и вырос Виталий в Кизляре, его родители и родственники живут там. На Дальний Восток он приехал еще в 2020 году по распределению. Виталий был военным, учился в Петербурге, там встретил свою любовь - Дарью.

- Его встреча с Дашей была знаковой, до этого сын никогда не говорил о своих подругах, а тут как-то сразу рассказал, что есть Даша… Он говорил, что она замечательная, внимательная, заботливая. Мне кажется, там была любовь с первого взгляда, они как-то сразу сошлись, подходили друг другу. Он практически сразу хотел нас познакомить, а это значит - что она та самая, - рассказывает Елена.

В первый отпуск Виталий приехал к родителям без девушки, это было начало пандемии, юную Дарью просто не отпустили родители. Но чуть позже она сама уже поехала к молодому человеку в Хабаровск, и в то время пара решила завести кота.

Беляш стал символом влюбленной пары Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

- Даша очень любит животных. Мне кажется, именно под ее влиянием сын решился на такую ответственность. Все вроде бы было нормально, Даша гостила у Виталия, но в скором времени его забрали в командировку. Когда уехала девушка, за котом присматривали товарищи сына, они жили в той же квартире, что и Виталик, - говорит Елена.

Пока Виталий был в Хабаровске, он сам воспитывал кота. Однажды Беляш убежал, молодой человек думал, что тот потерялся, но спустя несколько дней нашел его на улице. Когда уезжал - всегда оставлял питомца на кого-то, обеспечивал кормом и всем, что тому было необходимо.

В ближайшем будущем Виталий планировал сделать предложение возлюбленной Дарье. Пара строила планы на жизнь, они даже успели придумать имена для своих детей. В красивую картинку отлично вписывался и шкодный кот.

Виталий и Дарья планировали совместное будущее Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Жив. Цел. Орел

В январе этого года военного отправили на учения в Беларусь. В феврале, с началом спецоперации, их перебросили уже на территорию Украины, и Виталий стал все реже выходить на связь. Несколько раз они выезжали в Россию, летом Виталий должен был отправиться в отпуск. Пока шло оформление документов, военный оставался на связи, все обещая, что вот-вот поедет домой. Последнее сообщение пришло от него 30 сентября.

- Он всегда отвечал, что все у него нормально, его любимой фразой было: «Жив. Цел. Орел», он всегда так говорил. Конечно, не рассказывал, что там и как, не положено, говорил только, что все хорошо, все есть. Он всегда был таким, никогда не говорил о трудностях или проблемах, все решал сам, - рассказывает Елена.

Военный погиб в 25-летнем возрасте Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Его профессия такова, что на связь он мог подолгу не выходить. С мамой он договорился, что Даша периодически будет передавать информацию о нем. Так на протяжении месяца семья получала весточки о сыне, что с ним все в порядке, что он жив, цел, орел...

- Последний раз мы переписывались 30 сентября, я говорила, что началась мобилизация, что народ по-разному относится, кто-то с честью идет, а кто-то не хочет. Тогда он мне так емко и коротко ответил, мол - а надо! Это была наша последняя переписка, после он был уже не на связи, - говорит мама Виталия. - Бывало потом, смотрю, вроде на связи появился, но сообщения не читает, я ему пишу - Виталя, ты же на связи, ну напиши мне! Но в ответ тишина.

К 5 октября мать уже не выдержала, написала Даше, а 7 числа семья узнала, что Виталия больше нет в живых. К Елене прямо на работу приехал супруг и сказал, что сына привезут…

- Я помню, что я не понимала, что это значит, как будто... хотя было ясно, как привезут. Потом я уже Даше позвонила, сказала, что не верю в это, но все в итоге подтвердилось. Даша выехала к нам. И при вот таких трагических обстоятельствах состоялось наше знакомство с невесткой, - рассказывает мама бойца.

Горькая гордость

Для любой матери ее ребенок всегда будет самым лучшим. Так и Елена о сыне отзывается с каким-то особым уважением. По ее словам, Виталий был именно настоящим мужчиной, ответственным, мужественным, решительным. Всегда проявлял уважение к другим, даже в детстве никогда не обижал девочек, а к родственникам всегда заходил с широкой улыбкой. Дарья говорит, что человека лучше, чем Виталий, она никогда не встречала, друг Сергей, который и присматривал за котом, тоже говорит, что таких, как Виталий, больше просто нет. Родители военного воспитывают еще двоих детей, младших брата и сестру погибшего. Сейчас мама и папа ждут, когда приедет тот, кто был дорог их погибшему сыну, и за кого он всегда переживал.

- Беляш для нас - это как память, как частичка Виталика. Он его взял котенком, любил и не оставлял в любой ситуации, находил выходы, пути решений, Он надеялся, что вернется к коту, будут жить втроем. Он его растил, это важно было для него, и теперь важно для нас, - говорит Елена. - Нам повезло выйти на Наталью Коваленко, благодаря ей мы сможем забрать кота к себе.

Беляша отправят к родителям Виталия в ближайшее время Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Наталья взяла все хлопоты по отправке Беляша на себя. Коту сделали необходимые прививки и манипуляции, подготовили документы, и теперь он ждет перелета. Возможно, животное доставят военным бортом, это может произойти уже 25 ноября, либо авиакомпанией «Аэрофлот», они откликнулись и вызвались перевезти кота до центральной части страны, а там его уже может встретить Даша или родственники семьи, и отправить дальше, до Кизляра.

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