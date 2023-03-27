Дети потрепанные и исхудавшие: тигры атаковали и погрызли фотоловушку в Хабаровском крае

На последних секундах видео тигрица продемонстрировала свою пасть Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сети разошлось видео, на котором запечатлено семейство тигров - мать и трое тигрят. Действие происходит в Хабаровском крае, предположительно, во владениях Дурминского лесоохотничьего хозяйства. Проходя мимо, хищники заметили фотоловушку и решили избавиться от нее.

На кадрах видно, как рядом с аппаратурой сначала суетятся дети, затем все трое уходят в сторону, а предприимчивая мать доводит дело до конца - грызет аппаратуру. В момент, когда в объективе крупным планом показывается пасть тигрицы, картинка обрывается. Камеру полосатая кошка все же смогла сломать.

Определить точное место, где происходила расправа с камерой, пока не удалось. В «Заповедном Приамурье» «КП» - Хабаровск» сообщили, что фотоловушка им не принадлежит, вероятно, инцидент происходил в другом месте. В Дурминском лесоохотничьем хозяйстве о произошедшем знают, однако со стопроцентной точностью утверждать не могут, действительно ли тигры на территории.

- Это где-то здесь заснято. Там три тигренка и самка, причем в глаза бросилось, что тигрята взлохмаченные, неухоженные и худые. Сейчас егеря поехали в тайгу, может, что-то интересное и привезут оттуда. Как будто где-то по низовью ходит тигрица, - рассказал Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Как отметил Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края, такое поведение тигров - не редкость, полосатые хищники иногда ломают фотоловушки.

Связано это в первую очередь с тем, что тигры чуют посторонние запахи. Известно, что обоняние у этого хищника очень острое, незнакомые запахи он может унюхать моментально. Дальше дело уже за малым - по запаху хищник вычисляет источник и по-своему разбирается с ним, как это сделали герои съемки.

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