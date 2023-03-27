Прошел больше 600 километров: всадник из Якутии добрался на лошади до Колымы

Коневоду осталось пройти еще 180 километров Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Поход якутского путешественника Дугуйдана Винокурова подходит к концу. Всадник прошел на лошади уже около 650 километров, в пути он находится больше месяца, а впереди его ждет еще почти 180 километров дороги. Точкой отправления коневода была республика Саха, Оймяконский район, конечная станция - Сеймчан на Колыме. Путешественник периодически выходит на связь и рассказывает, как продвигается экспедиция.

Команда отправилась в путь еще 21 февраля Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Последний сеанс связи был 24 марта. Команда добралась до поселка Дебин. В походе, конечно, возникали трудности, но путешественник настроен вполне оптимистично. Большую часть пути сопровождающие передвигались на буранах, а сам Дугуйдан ехал верхом на якутской лошади.

Путь был не простым, нормальной дороги на определенных отрезках нет, кое-где кругом были только тундра и огромные сугробы. 13 марта сопровождающие пересели на машины и продолжили путь вслед за всадником.

Большая часть пути проходила по бездорожью Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

- 17 марта достигли города Сусумана. Одна из лошадей, Чэпчэкичээн, не приучена идти по трассе, поэтому пришлось чуть труднее до тех пор, пока она не привыкла. 24 марта добрались до поселка Дебин, - пишет путешественник.

Еще в Сусумане команду встретили и сопроводили сотрудники ГИБДД. Пока лошади отдыхали и набирались сил, Дугуйдан побывал на концерте «Крымская весна - ветер перемен», посетил музеи и познакомился с интересными людьми.

Затем команда снова отправилась в путь, следующей точкой стал Ягоднинский район. Здесь путешественник познакомился с краеведом, который рассказал о якутских национальных селах Таскан и Мылга, образованных еще в конце 19 века Оймяконцами.

Команда уже добралась до Дебина Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

После Дебина путешественник отправится в село Спорное, затем дойдет до Оротукана, Ларюковой, Колымского, а затем уже доберется до Сеймчана. Напомним, в путь команда отправилась 21 февраля, сам конный поход стартовал в рамках проекта «Дорогой великих предков».

Пройти по сложному пути Дугуйдан решил для того, чтобы показать, что якутская лошадь вынослива и способна преодолевать огромные расстояния. Помимо этого, в его планах было посещение мест, где бывали легендарные личности, меценаты и поэты.

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