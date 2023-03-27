«Относятся, как к скотине»: что происходит в скандальной больнице Комсомольска-на-Амуре

В больнице не оказалось в наличии игл для биопсии и пациенту отказали в помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Больница № 2 в Комсомольске-на-Амуре снова «засветилась» в скандальной истории. Именно здесь несколько месяцев назад бывшая сотрудница обвиняла руководство в плохом отношении к пациентам и персоналу, хотя на деле оказалось, что сама она вела себя не совсем благородно - перекрывала пациенту кислород, не меняла постель лежачим больным, и прочее. А теперь здесь произошел другой инцидент - в больнице не оказалось иглы для биопсии, и пожилому онкобольному пациенту отказали в заборе анализа.

Как рассказали в Следственном комитете России, у 72-летнего мужчины диагностировали онкологическое заболевание. В ходе лечения врачи заподозрили другое заболевание и отправили на дообследование, однако получить полноценную помощь он так и не смог - в больнице просто-напросто не оказалось расходных материалов, а именно, игл для проведения биопсии. В анализе ему отказали.

После того, как ситуацию растиражировали в СМИ, делом заинтересовался Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ненадлежащего оказания медицинской помощи пожилому мужчине.

Жители города, между тем, продолжают жаловаться на ненадлежащее отношение к своим пациентам в этой больнице. Комсомольчане обвиняют медперсонал в том, что здесь к пациентам «относятся как к скотине» и «не считают за людей».

Как сообщили «КП» - Хабаровск» в краевом следкоме, местное ведомство начало процессуальную проверку, дополнительных деталей по делу пожилого мужчины пока нет. В министерстве здравоохранения Хабаровского края с ситуацией тоже уже ознакомились и начали разбираться.

- По факту жалобы на якобы отказ тяжелобольному в биопсии в Городской больнице № 2 имени Шевчук Комсомольска-на-Амуре краевой Минздрав проводит служебную проверку, по результатам которой будут приняты организационные решения, - сообщили редакции в министерстве.

Эта больница уже не впервые фигурирует в громких скандалах, вероятно, после проверок это прекратится. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием истории.

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