Рвение, Искусство, Молодость: как устроен молодежный театр «РИМ» в Хабаровске

Театр «РИМ» - это бывший «Хронос». Фото: страница театра в социальных сетях.

Когда-то «РИМ» был «Хроносом»: артисты гастролировали по всему Дальнему Востоку, побывали на Сахалине, в Амурской области, объездили все маленькие поселки и крупные города Хабаровского края. Тогда у «Хроноса» не было нужды прибиваться к определенному месту, дом был везде. Потом настали ковидные времена, ситуация усложнилась, и судьба вынудила артистов искать прибежище. Их приютил Дворец культуры профсоюзов.

Любимый жанр театра - комедии. Фото: страница театра в социальных сетях.

- Когда мы уже крепко обосновались в Хабаровске - это было два года назад, стало понятно, что нужен полный ребрендинг. Мы переименовали «Хронос» в «РИМ», расширили штат, стали работать уже на постоянном месте. «РИМ» расшифровывается как Рвение, Искусство, Молодость. То есть наш театр рассчитан не только на молодежь, хотя ее у нас хватает, а в целом на тех людей, кто и в 30, и в 40 лет чувствует себя молодым душой, кто не выгорел от профессии и хочет творить, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Юлия Завражная, основатель и главный режиссер «РИМа».

Но ставят в театре, помимо комедий, драмы и даже триллеры. Фото: страница театра в социальных сетях.

В «РИМе» учат не только игре, но и постановке спектакля. Перед сценой актеры могут попробовать себя в амплуа музыканта, художника, режиссера-постановщика, звукооператора, реквизитора, костюмера и даже мастера по освещению. В театре верят, что способности к игре есть у каждого человека, а «РИМ» - как раз то место, где их можно развить до максимума.

Коллектив театра очень разнообразен. Фото: страница театра в социальных сетях.

- У нас играют студенты ХГИК, артисты «Триады», ТЮЗа и «Бенефиса», а иногда приглашаем кого-то со стороны. За два года мы поставили четыре спектакля для взрослых и три для детей. Очень любим комедии, но также были драмы, а один раз даже триллер. Из ближайших громких премьер - спектакль «Случайная комедия». С помощью него мы хотим показать людям, как сохранить семейное счастье. Выбрали жанр комедии, чтобы не погружать людей в еще большую тревогу, а, наоборот, разбавить их жизни чем-то легким, ироничным, но в то же время важным.

В театре верят, что способности к игре есть у каждого. Фото: страница театра в социальных сетях.

В «РИМе» не только играют на сцене, но и проводят концерты, готовят игровые детские программы, занимаются волонтерством и параллельно всему этому обновляют реквизиторский, столярный и костюмерные цеха. Чтобы все успеть, артисты работают даже по ночам.

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