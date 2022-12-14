А ты купи коня: женщина втюхала прохожему краденую одноглазую лошадь в Хабаровске

Похитительница каким-то образом перевела Изабеллу через мост Фото: интернет-паблик ДПС Контроль-ХабароVск

Происшествие, напоминающее больше анекдот, а не криминальщину, случилось накануне в Хабаровске. Какая-то неизвестная женщина под покровом ночи украла лошадь с частного подворья, прошла с ней уйму километров, скорее всего даже по замерзшей реке, и в итоге продала животное за несколько тысяч рублей какому-то прохожему. Лошадь-то нашли в итоге благодаря наблюдательным хабаровчанам, вернули, а вот преступницы и след простыл.

Как рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия, девушка, близко знакомая с ситуацией и размещавшая объявление о краже в социальных сетях, найти лошадь удалось далеко за городом, в поселке Приамурском. Женщина, укравшая кобылу, продала ее прохожему за 11 тысяч рублей.

- С 12 на 13 декабря пропала лошадь в районе улицы Шелеста. Неизвестная женщина взяла лошадь и пошла с ней по городу. В четыре часа дня ее видели в Приамурском. Она предлагала, продавала лошадь за 15 тысяч рублей, мне несколько человек в группах написали, что видели ее, шагающую по мостику, - говорит собеседница.

Собеседница рассказала, что женщина оказалась там неслучайно, возможно, она была знакомой конюха, и он ее впустил на территорию. С виду похитительница была похожа на тех, кто регулярно выпивает, а на продаже лошади она, возможно, захотела подзаработать на очередную порцию спиртного.

Действительно ли женщина прошла по мосту с лошадью - доподлинно неизвестно. Дело в том, что пешеходам передвигаться там запрещено, на посту ее бы однозначно остановили. В ГИБДД края редакции сообщили, что женщину с лошадью на мосту не видели, и предположили, что она могла добраться из Хабаровска в Приамурский по замерзшей реке.

Эта лошадь, кстати, не впервые за свою жизнь переживает серьезные потрясения. Сейчас ей около 26 лет, она считается старой кобылой, в молодости она попала под машину, в результате лишилась одного глаза. У нее красивый снежно-белый окрас, а зовут лошадку - Изабелла.

- Очень красивая лошадь-альбинос: полностью белая, с яркими голубыми глазами. Даже ресницы белые. Этим она меня, конечно, очаровала. Покладистая кобыла, - рассказала редакции хабаровчанка Анастасия - девушка узнала Изабеллу, много лет назад она часто ее видела в городе.

Хозяева Изабеллы обратились в полицию. На лошадь имеются все необходимые документы.

- Жительница Железнодорожного района обратилась 13 декабря в полицию с заявлением о том, что из сарая неизвестные лица украли принадлежащую ей клейменую лошадь белого цвета. В настоящее время сотрудниками шестого городского отдела полиции проводится проверка, по ее окончании будет принято законное обоснованное процессуальное решение, - рассказал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

В итоге хозяева свою лошадь нашли, не без помощи бдительных хабаровчан, конечно, которые сообщали о передвижениях похитительницы. Как выяснилось, им пришлось даже заплатить человеку, который приобрел у похитительницы лошадь. С Изабеллой сейчас все в порядке, она дома.

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