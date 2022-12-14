«Пыталась задушить, а теперь наш председатель»: что происходит в маленьком селе под Хабаровском, и куда пропал его бывший глава

Драки, оскорбления и угрозы - рутина для дачников Фото: скриншоты из видео

Обычное село под Хабаровском стало местом, где кипят нешуточные страсти. Ситуациям, которые происходят в СНТ «Лотос», позавидовали бы даже сценаристы «Игры престолов». Сельские разборки длятся уже не первый год, а результата пока нет. Начиналось с предсказуемого – денег и разных взглядов на одни и те же события.

ДРАКА У ШЛАГБАУМА

Наверняка некоторые коренные хабаровчане знакомы с загадочным СНТ «Лотос», что в Ильинке. В 1988 году здесь располагалась птицефабрика. В 2003 году окончательно расформировали садовое общество, времена были такие. А в 2014-м магическим образом статус садового товарищества был возвращен территории. Мирное тихое сообщество могло бы стать островком спокойствия для дачников, но они не могут и дня прожить в «Лотосе» без новых скандалов, ведь, чтобы отстоять свои права, им приходится постоянно обращаться в суд.

Об СНТ снова начали говорить в мае 2022 года, когда в сети появилось видео ночной драки. Стала появляться информация, что семья экс-полицейской напала на зоозащитницу, держащую на территории поселения собачий приют. «КП» - Хабаровск» удалось тогда связаться с той самой бывшей сотрудницей органов Оксаной Зелинской. Женщина в воротнике Шанца и синяками рассказала, что сама стала жертвой нападения. В то время как Светлана Лазарева, зозащитница из видео, находилась на своем участке в добром здравии и разговаривать с журналистами отказалась.

- В ночь на 30 апреля мы подъехали к шлагбауму, которым Светлана единолично завладела и открывала только тем, кому считала нужным. На нем висит замок, который моя дочка вышла открывать. Внезапно на нее набросились три пса Светланы. Дочь быстро убежала в машину. Мы с ней пытались дозваться до соседки, чтобы она убрала собак. Сигналили и кричали. Только через время она вышла и загнала животных домой. Тогда уже я пошла открывать замок сама. В это время Светлана вышла из дома с фонариком и сразу же вцепилась мне в горло. От смерти меня спасла моя семья. Дочка позвонила мужу, и он быстро прибежал к нам, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Зелинская.

Женщина пояснила, что она лишь защищалась и показала, как эта драка началась. Супруг Оксаны оттаскивал разъяренную зоозащитницу, вцепившуюся ей в горло, от своей жены. Соседи объяснили, почему же на видео представлен лишь фрагмент, как муж удерживает Светлану на земле, и все происходящее выглядит как нападение именно на эту женщину.

- Доступ к камере, установленной над шлагбаумом, есть только у Светланы. Она единолично владеет жестким диском с записями, очевидно, что фрагмент был получен и распространен либо ей, либо кем-то с доступом в ее дом.

«Я ВЫЗЫВАЮ ПОЛИЦИЮ»

Злополучный шлагбаум предписали снести, ведь установлен он был незаконно. На место демонтажа соседи заранее вызвали участкового, ведь знали, чего можно ожидать от Светланы. И ожидания оправдались. Зоозащитница не находила себе места: бросалась на сотрудника и мужчин, кричала, что вызовет полицию.

Чтобы убрать простой шлагбаум, потребовалось написать кучу обращений Фото: предоставлено редакции

- Мы много раз писали заявления и просили проверить ее на адекватность. А воз и ныне там. У нас был чат нашего СНТ, откуда выкинули всех неугодных, она там постоянно призывала «бить морды» соседям. Вот сколько на демонтаже шлагбаума было народу, у каждого по синяку от нее есть, - рассказала соседка Оксаны.

Позже нашлись и другие жертвы. Галина, местная жительница, также рассказала, как была вынуждена проходить несколько месяцев в воротнике после того, как Светлана явилась к ней на порог с претензиями. Со слов местной жительницы, владелица приюта хотела самовольно занять соседний участок и разместить там собак, но Галина нашла покупателей на землю. За это женщину чуть не задушили.

Жители уверили: претензий к семье Лазаревых у них не было, им не нравилось лишь отсутствие забора и агрессивные беспризорные собаки. Жители рассказали также, что ее мужа не раз видели натравливающим алабаев на детей и женщин. Соседи поделились наблюдениями, что после огласки истории Светлана срочно начала пристраивать своих собак и разгуливающими без привязи по селу животных больше не видели. Казалось бы, буря отступила, можно зажить мирно и счастливо, но не тут то было.

ОГОРОДЫ ВЛАСТИ

Совершенно неожиданно для соседей, особенно для тех, кто раньше подвергался нападению зоозащитницы, Светлана Лазарева стала председателем этого СНТ. Жители «Лотоса» были поражены, ведь им только недавно стала Валентина Безлепкина, полностью устраивавшая местных. Экс-председательница хотела решить юридическим путем и проблемы с незарегистрированным приютом Светланы и проживанием ее семьи на участке, на который у них в принципе нет документов.

- У нее даже земли в СНТ нет, как и прописки. Я просила показать документы на владение участком, но она отказалась. В свое время она покупала его у компании «Дальспецстрой», директора которой посадили в тюрьму. Земля так и не была оформлена, так как на нее наложен арест, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Безлепкина, бывший председатель.

И вдруг Валентина Ивановна почему-то ушла со своей должности. У каждого из враждующих лагерей есть свое мнение, почему так произошло, Пострадавшие от зоозащитницы люди рассказали, что Валентину изжили сторонники Светланы, которым не нравилось, что их темные тайны с подделкой документов начали вскрываться. Женщина не позволяла тратить деньги на хотелки отдельных жителей. Новый председатель объяснила, что экс-глава СНТ потратила общественные деньги на засыпку дороги для себя и своих друзей, не имея на то права, и ее сняли с должности по утрате доверия. Где бы ни была правда, с этих пор жители СНТ поняли, что надо решать проблемы кардинально.

- Мы хотим, чтобы наше СНТ расформировали. Мы обращались в правоохранительные органы много раз, мы хотим перестать носить статус садового товарищества, чтобы у нас появился контроль над ситуацией извне, а не в руках отдельной элиты. Сейчас власть у нас в СНТ захватила Светлана и приближенная к ней «правящая партия». Они проводят собрания за спиной остальных жильцов, принимают решения относительно жизни всех нас, самовольно тратят общие деньги, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий Брашкин, житель СНТ.

СНТ «Лотос» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

БОЛЬШЕ ТАК НЕ МОГУТ

Дмитрий пошел в суд, чтобы доказать, что их СНТ было незаконно оформлено еще при первом председателе и добиться, чтобы товарищество перевели под контроль администрации района. Причиной стало противоправное распоряжение участками, которые являются общественной территорией и принадлежат всем. Такие решения должны приниматься на общем собрании, на которое противоположную сторону конфликта не пускают.

- У Романа Мирошниченко, предыдущего председателя, не было участка в собственности в СНТ, как и у Лазаревой. По закону никто из них не может быть ни председателем, ни членом правления. Ранее мы были частью Ильинки, но в 2014 году Мирошниченко как-то оформил нас как СНТ. Такая же ситуация с соседним товариществом «Сакура», которое оформил тот же человек. Из-за того, что мы товарищество, у нас есть общая территория, и что с ней делать должны решать сами. Только вот распоряжается этой землей ограниченный круг лиц, который самовольно въезжает на нее, отдает куда-то и строит участки на этой территории, - говорит Дмитрий.

Дмитрий неоднократно выступал инициатором проверок Фото: предоставлено Дмитрием Брашкиным

Второй претензией к нынешнему положению вещей стали постоянные денежные поборы. С каждого жителя правление якобы требует по 5000 рублей в год, раньше это была тысяча рублей в год. Жители и не против сдавать деньги, только на них ничего не делается. Светлана Лазарева сказала, что эта цифра неверна. С каждого дома просят в год по 350 рублей за сотку, и это самые низкие суммы сборов во всем районе.

- Однажды Мирошниченко купил на эти деньги себе зимнюю резину. Мы помним только один раз, когда средства пошли на дело: нам отсыпали часть дорожки, но вот отчетов каких-то мы не видели никогда. Почему никто не следит за этим, не понимаем. Большая часть жителей на стороне Лазаревой, потому что это пожилые люди, которым сказали сдавать, они и сдают. Они на нас тоже пытаются давить, не сама Светлана, а остальные. Они выросли в советское время и не понимают, что за каждую копейку наших денег председатель несет ответственность, но никаких документов мы не видим.

Пока одни жильцы обивают пороги все инстанций, включая прокуратуру, Светлана ведет свою игру. Как говорят местные, на людей бросаться она почти перестала, хотя тревожные видео все же поступают. Шлагбаума теперь на привычном месте нет, и ее муж, по словам очевидцев, перекрывает доступ неудобной части жителей СНТ своей машиной, выставленной на дороге. Стоит отметить, что животным она все-таки помогает. В прессе то и дело мелькают заголовки о том, что Светлана спасла очередного бездомного четвероногого, однажды даже помогла уберечь от смерти краснокнижную цаплю. Только вот соседи считают, что такими поступками она пытается выставить себя хорошей, чтобы обелить свою репутацию.

КТО ВРЕТ?

У Светланы совсем другое мнение на происходящую ситуацию. Женщина считает, что на нее наговаривают, а в СНТ сформировалось сообщество людей, которые пытаются отравлять жизнь ей и ее супругу.

- Доступ к камерам есть абсолютно у всех жителей, никаких жестких дисков у меня дома нет, записи хранятся в облачном хранилище, пароль от которого есть у каждого в СНТ. Кто выложил тот отрывок видео с дракой в сеть, я не знаю, мог быть кто угодно. Эти люди врут, что их не пускают на собрания, они туда ходят постоянно, но вот деньги сдавать на благоустройство товарищества отказываются. А это обязательные сборы, регламентированные законом. Однажды Брашкин пришел на заседание поиздеваться и перевел на счет, открытый для нужд СНТ, 1 копейку. Он еще ехидно улыбался, мол, вот ваши сборы. И все траты у нас происходят открыто через расчетный счет, мы тратим средства только на благо всех проживающих здесь людей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Лазарева.

Соседи жаловались, что у приюта нет забора Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ПРИМИРЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Она объяснила, что стала председателем не из-за жажды власти, а потому что ее выбрало правление. Женщина также рассказала, что ее собаки никогда не кидались на людей, все снятые видео – фейки и поклеп. Ее животные всегда находились в вольере и дружили с местными детьми, живет она в собственном доме, который купила с мужем, и никого никогда не душила, ведь бросались на нее, а она защищалась.

- У нас есть отдельная группа дачников, которая этими кознями и занимается, они не хотят платить взносы. Причина их недовольства в том, что Брашкин сам хотел стать председателем, а его не выбрали, вот он и начал мстить. Раньше мы с его семьей хорошо общались, я им подарила кровать, звала в гости на обед, и мыться они ко мне тоже приходили. Но после того, как они начали распускать ложь про Романа Юрьевича (бывший председатель, - прим.ред.), мы общаться перестали. Он был честным главой, все выписки предоставлял. Они меня не любят, потому что я защищала человека, который полностью сделал дороги, провел нам свет, когда здесь царила полная разруха. Он даже зарплату за это не получал, а они его обвиняют во всех смертных грехах.

Приют Светланы Лазаревой Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Светлана считает, что за расформирование они выступают лишь по одной причине: хотят, чтобы им бесплатно провела газ администрация. Но зоозащитница считает, что у администрации Ильинки денег и так мало, поэтому до их СНТ благоустройство дойдет нескоро, и жители попросту не дождутся изменений, если не будут делать их своими силами.

- Этим всем Брашкин занимается, постоянно куда-то пишет. Вот стоял у нас знак с надписью «СНТ» Лотос». Так он пошел доказал, что тот установлен незаконно, приехали убрали его. Ну вот зачем это? Ну стоял да стоял, никто и внимания не обращал. Работники, которые снимали знак, смеялись, что делать нам нечего цепляться к вывеске. Я считаю, что у этого человека комплекс Наполеона. Он сам маленького роста, вот и не может успокоиться: не спит ночами, листает законы и строчит жалобы. Видимо в детстве его сильно обижали, и теперь, когда у него что-то не получается, начинает мстить.

Муж Светланы был оштрафован за оскорбления в адрес Дмитрия Фото: предоставлено Дмитрием Брашкиным

Дмитрий рассказал, что он не планировал становиться главой. Ему поступило такое предложение от других соседей, и он был не против, но сам никогда не напрашивался. Когда его не выбрали, он не расстроился, но потом начался их личный сельский ад. И все изменилось. Мужчина считает, что он просто один из немногих, кому не лень доводить дела до конца, и пока большинство готово со всем смириться, он будет идти до конца за свою правду.

Впереди новые суды и новые заявления Фото: предоставлено Дмитрием Брашкиным

Насчет майской драки Светлана видит ситуацию так: семья Оксаны специально провоцировала ее на агрессию. Причина, по мнению председателя, в том, что соседка - бывшая сотрудница правоохранительных органов, и поэтому ей все сойдет с рук. Оксана говорит, что это работает в обратную сторону: она бы так не поступила как раз потому, что ей грозит строгое наказание, и она бы никогда так не рискнула.

Вердикта по драке до сих пор нет, поэтому точка в этом вопросе не поставлена. С каждым днем недовольство друг другом среди жителей лишь растет. Одна сторона рассказывает о злодействах зоозащитницы-председателя, и таких людей немало. Другая сторона в недоумении от этих обвинений считает, что мстительной группировке жалко сдать пару тысяч на свое же будущее, и таких людей тоже немало. В одном они сходятся: даже если СНТ расформируют, вражда не закончится, ведь отравлять друг другу жизнь они не перестанут. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием этой истории.

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