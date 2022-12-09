«Мамочка, ей очень больно»: ребенок два дня пытался спасти раненую собаку в Хабаровске

По всему телу у собаки язвы и укусы, и серьезно повреждена лапа Фото: приют "Элин дом", подразделение "Милосердия"

Юный 11-летний хабаровчанин Тимофей стал самым настоящим героем дня. Мальчик в течение двух дней пытался спасти застрявшую в помойке собаку, сильно переживал, просил всех вокруг обратить на нее внимание и в итоге добился своего. Упорство парня возымело результат - лохматого вызволили приехавшие волонтеры, только вот теперь пес находится в клинике, а состояние у него не из лучших, страшная рана на лапе всерьез обеспокоила врачей.

Что произошло

Накануне вечером Тимофей со своим другом пошел гулять, проходя мимо помойки, ребята увидели в баке светящиеся глаза, тогда мальчики подумали, что это кошка, подошли поближе - рычит. Тимофей посветил фонариком - в баке сидела собака, лапа у нее была ранена, как будто от огнестрельного ранения.

- Мы стали просить людей помочь, но нас не слушали, говорили, что собака сама выберется. А утром перед школой я туда побежал, оказалось, что собака так и не выбралась. Я начал звонить спасателям, они сказали, то вылезет сама. Я пошел в школу, пока там был, все боялся за собаку, переживал, вдруг она погибнет. Из школы я ушел раньше, побежал туда. Собака все еще сидела, - рассказывает «КП» - Хабаровск» юный хабаровчанин.

Мальчик понял, что самостоятельно собака оттуда выбраться уже точно не сможет, и решил идти до конца - вызволить бедное животное. Он начал звонить маме, вместе они попытались связаться со спасателями, но те отправили семью к тем, кто вывозит мусор со двора. Там им тоже ничего толкового не ответили.

К делу подключилась мама

- Сын вчера вечером был таким тихим, грустным, спрашиваю - что случилось, а он рассказал, что нашел собаку. Я думала - пустяки, может, греется просто, а нужно было, конечно, сразу сходить. И вот, наутро он встал сам, очень рано, такого не было раньше, и побежал в школу. Потом вот звонит и говорит, что собака все еще там и нуждается в помощи. Было видно, что она как будто примерзла там. Видимо, пока сидела - мочилась под себя, и все это от холода застыло, - говорит редакции «КП» - Хабаровск Вероника Королева, мама Тимофея.

Маме с сыном удалось выйти на приют «Элин дом», волонтеры первые откликнулись на зов о помощи, они оперативно приехали на место и вызволили собаку. Лохматого обмотали одеялом и вытащили наружу. Рана на лапе действительно имелась, причем показалось, что это ранение от пули. Мальчик предположил, что возможно в нее выстрелили солью.

Если бы не Тимофей, пес бы погиб

Как рассказала редакции участница спасательной операции из приюта Светлана Лазарева, собака жива, сейчас находится в ветеринарной клинике «Джек». Когда ее достали, оказалось, что она сильно истощена, по всему телу у нее какие-то язвы, укусы. Она перемерзла, а на правую лапу не могла даже наступать. Как отмечает волонтер, если бы не Тимофей, собака бы точно погибла. Лечение собаки взял на себя приют «Милосердие».

- Это еще молодой пес, мальчик. Задняя правая нога имеет сильные травмы мягких тканей, пользоваться он пока ей не может, по телу укусы как будто. Кажется, он пробыл там не один день, там крутой спуск в этот бак мусорный. Наверное, упал туда и не смог выбраться, - говорит «КП» - Хабаровск» Ольга Огай, представитель «Милосердия».

Вот так неравнодушие и чуткое сердце ребенка помогло спасти от смерти живое существо. С таких детей следует брать пример даже взрослым людям. Кстати, наш герой Тимофей, видимо, настолько проникся жалостью к собаке, что попросил маму оставить пса себе, когда того выпишут из больницы. Мама обещала взять спасенного пса пока на передержку и попытаться найти ему новый дом и хороших хозяев, потому что у них самих есть собака и две кошки, одну из них, к слову, тоже принес мальчик.

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