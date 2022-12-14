Убила папу в день рождения мамы: дочка расквиталась с отцом за многолетние придирки в Комсомольске

Праздник обернулся кровавой расправой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День рождения - добрый праздник с подарками, весельем и улыбками. Именинник ждет этот день, чтобы провести время в кругу самых близких, получить заряд хорошего настроения и как следует отдохнуть. И никак не ожидает, что все может пойти по самому страшному сценарию. Невообразимым ужасом обернулось празднование для семьи из Комсомольска.

ВМЕСТО ТОРТА КОШМАР НАЯВУ

В День рождения мамы 25-летняя дочка приехала к родителям в гости в частный дом на Прокатной. Там же были ее 51-летний отец и тетя, мамина сестра. Вчетвером они сидели за столом и праздновали с 12 часов дня. Все шло гладко, пока девушка не решила выпить с папой.

Примерно в восемь вечера началась типичная для этой семьи история. Отец и дочь всегда начинали ругаться, как выпьют. Перепалки не удалось избежать и на этот раз. Папины придирки взбесили девушку, ведь мужчина оскорблял ее и мать. Тогда она начала кричать в ответ, а затем и вовсе вскочила и ударила отца по лицу, после чего выбежала на улицу покурить.

Мама и тетя вышли на улицу, успокоили девушку и попытались потушить конфликт. Подумав, что брань закончилась, они вдвоем вышли на веранду, оставив дочь наедине с отцом.

- Они снова вступили в конфликт, в ходе которого девушка схватила нож и вонзила мужчине в грудь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, представитель прокуратуры Хабаровского края.

НЕ С КЕМ МИРИТЬСЯ

От удара отец 25-летней девушки скончался на месте. Подозреваемую сразу задержали прибывшие на место следователи. Выяснилось, что она нигде не работает, в браке не состоит, но воспитывает в одиночку малолетнего сына.

- Задержанная признала свою вину в полном объеме. Ранее к ответственности она не привлекалась, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Девушку обвиняют в убийстве, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Дело передано на рассмотрение в суд.

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