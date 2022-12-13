Два удара и смерть: инженер погиб в пьяной драке у китайского кафе в Хабаровском крае

Константин направляется домой, но на улице сцепляется с двумя мужчинами Фото: Скриншот с видео

Драка двоих выпивших мужчин в Комсомольске-на-Амуре закончилась трагедией. Инженер Константин отдыхал в местном кафе китайской кухни. Уходя, он связался с двумя незнакомцами.

СМЕРТЬ

Место действия - «китайка» «Золотой дракон» по улице Кирова, время - около двух часов ночи 11 декабря. Константин направляется домой, но на улице сцепляется с двумя мужчинами. После недолгого разговора один из неизвестных дважды бьет инженера. Константин падает навзничь.

Мужчина не поднимался - он потерял сознание. Скорую помощь вызвали очевидцы, пока ждали врачей, занесли инженера в кафе. Константина госпитализировали и определили в реанимацию. Через несколько часов он скончался от полученных травм.

ВОПРОСЫ

Пока в деле больше вопросов, чем ответов. Один из важнейших: «Что стало причиной конфликта?» - сейчас разгадывают следователи. Тем более что 39-летний подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

- Заведено уголовное дело по факту смерти мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствием получены результаты судебно-медицинского исследования, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводится комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого СУ СКР.

ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС

В сети появились обвинения в том, что правоохранительные органы пытаются спустить ситуацию на тормозах, а камеры видеонаблюдения самого кафе якобы не работали. На своей страничке в соцсети «Золотой дракон» опроверг все слухи и заявил: «Все записи были немедленно переданы ответственным людям».

Информация легла на стол руководству Следственного комитета России. Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

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