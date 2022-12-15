Выбивает окна и срывает крыши: север Хабаровского края оказался в эпицентре снежного апокалипсиса

Люди не могут выбраться даже из собственных домов из-за сугробов Фото: администрация Николаевского района

В Хабаровском крае уже два дня с невероятной мощью бушует циклон. В самом центре снежного апокалипсиса оказался север региона - Николаевский район. Накануне здесь была метель и ветер такой силы, что выбивало окна, с домов срывало кровли, на улицах валило остановки. Из-за ветра попадали и линии электропередач, без света остались многие районы. С утра люди не смогли не то что добраться до работы, но даже выбраться из подъездов, которые завалило полутораметровыми сугробами. 15 декабря ветер стал чуть тише, однако последствия циклона здесь будут разгребать еще долго.

Дороги полностью замело Фото: администрация Николаевского района

- Сегодня жители Николаевского района прочувствовали в полной мере, что значит находиться в эпицентре циклона: шквальный порывистый ветер, достигающий 25-29 метров в секунду, отключение электроэнергии, увязающие в снегу пешеходы, буксующие автомобили... Частично пострадали здания учреждений и предприятий в городе и в поселениях, - рассказали в администрации Николаевского района.

Ветром сносит знаки, крыши, остановки Фото: администрация Николаевского района

Как сообщили в МЧС Хабаровского края, энергетики уже определили места повреждений ЛЭП и приступили к ремонту. Выбитое ветром накануне окно в детском саду уже застеклили. На дорогах вовсю работает техника.

Ветром выбивает стекла Фото: администрация Николаевского района

- Стоит отметить, что места повреждений линий электропередач определены, бригады энергетиков уже находятся в работе. Кроме того, в связи с сильной ветровой нагрузкой в Николаевском районе отмечается повреждение кровель социально значимых объектов и многоквартирных жилых домов. Уже сейчас на местах работают комиссии по оценке ущерба, - сообщили в МЧС.

Сугробы в районе почти с человеческий рост Фото: администрация Николаевского района

На видеороликах, опубликованных администрацией района, видно, что населенные пункты буквально оказались в снежном плену. Сугробы достигают небывалых высот, автомобили полностью скрыты в снегу, а выходы из домов в прямом смысле прорывают.

В детском саду выбило окно, но его уже застеклили Фото: администрация Николаевского района

Специалисты МЧС сообщают, что стихнет непогода уже к завтрашнему дню. Сейчас циклон еще действует на территории края, однако центр его находится над Сахалином. Скорее всего, жителей острова тоже ждет аналогичный апокалипсис.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Потепления не будет: погода не порадует хабаровчан 16 декабря

Температура опустится ниже -35 градусов в Хабаровском крае 16 декабря(подробнее)