Отвлек огонь на себя, и спас товарищей: имя Героя России из Хабаровска увековечили на почтовой марке

О Герое Росии Максиме Концове теперь узнает вся страна Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

Максим Концов - лейтенант, ветеран боевых действий в Дагестане, участник специальной военной операции, и, наконец, Герой России. Последнее звание присвоено бойцу посмертно, погиб мужчина в бою 24 марта прошлого года, защищая своих товарищей… Память о нем будет жить вечно в сердцах родных, близких, друзей и сослуживцев, а теперь о Герое узнает и вся страна - его изображение запечатлено на серийной почтовой марке.

Память о Герое увековечили на почтовой марке Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

В память о тех, кто сражался за Родину

29 марта в Хабаровске состоялась торжественная церемония гашения марки Героя России Максима Концова. Это мероприятие прошло в трогательной обстановке, не обошлось и без слез. Участники вспомнили о тех, кто погиб на СВО, чьи подвиги навсегда останутся примером для будущих поколений, и чьи имена увековечены на обелисках и марках.

- Мой Максим всегда говорил «если не мы, то кто». В эти слова он вкладывал всю свою жизнь. И если на первом месте была семья, то на втором - точно служба, - сказала с дрожью в голосе вдова Героя.

Инесса Концова обратилась к родным и сослуживцам всех погибших на спецоперации и призвала их беречь себя. Она верит, что ее супруг, как и его товарищи, оттуда, с неба наблюдают за теми, кто на земле.

У Максима и Инессы восемь месяцев назад родился сын. Папа так и не успел с ним познакомиться, но мама обязательно расскажет, кем был его отец. Мальчика назвали в честь папы, а Инесса не исключает вероятность перерождения и реинкарнации - сын практически точная копия своего отца.

Как погиб боец

Лейтенант Максим Концов погиб при исполнении воинского долга. Он возглавлял разведгруппу спецназа Росгвардии в бою, и когда пришлось принимать решение, он отвлек огонь на себя, чтобы спасти товарищей, подавил огневые точки националистов, получил ранения, но до последнего руководил отрядом. За доблесть и отвагу руководство Росгвардии передало семье погибшего краповый берет - это главный символ спецназа. А в прошлом году его имя появилось на Стреле Героев Отечества.

На церемонии гашения побывала вдова погибшего Героя Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

Род продолжается

На церемонии гашения первым слово взял командующий округом, генерал-полковник Игорь Голлоев. Глядя на маленького сына своего бойца он сказал, что жизнь продолжается, что род продолжается.

- Сегодня для нас знаменательный день, мы увековечили память нашего боевого товарища, который, выполняя поставленную задачу по защите исконно русских земель, пал смертью храбрых. Я выражаю искренние слова сочувствия и благодарности всем родным и близким, кто пережил невосполнимую утрату. Мы и дальше продолжим делать все, чтобы память о наших воинах жила вечно, - сказал командующий.

Уникальный штемпель и 70 тысяч марок

Наши герои живы, пока жива память о них. Марки, с изображениями Героев уже разошлись по всему миру. К 29 марта для гашения марки изготовлен памятный сувенирный штемпель, на котором указаны дата и место гашения. Этим штемпелем делается оттиск на художественных марках, а сами конверты подписываются участниками церемонии.

Марок с изображением Максима Концова будет выпущено 70 тысяч штук. Их номинал - 45 рублей, а приклеить ее можно к корреспонденции. На сегодняшний день выпущено уже около 8 миллионов марок с изображениями 53 Героев России. Всего же этого звания удостоены уже порядка 1100 бойцов.

После того, как завершилась церемония гашения, участники возложили цветы к барельефам Героев России генерал-полковника Игоря Груднова и подполковника медицинской службы Петра Захарчука, установленным на фасаде здания, а затем командующий в теплой дружественной обстановке пообщался с родными и близкими погибших ребят.

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