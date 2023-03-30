Хабаровчане могут посетить богослужения, посвященные празднованию Пасхи Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Православные хабаровчане уже вовсю готовятся встречать самый главный христианский праздник - Пасху. В 2023 году этот знаменательный день наступит 16 апреля, в воскресенье. Все, что необходимо знать о праздновании воскрешения Христа, что можно и чего нельзя делать в святые дни, и как Пасху отметят в Хабаровске, рассказал клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора города Хабаровска, иерей Андрей Кулябин.

Пасха и церковь

Пасха - самый главный и первый праздник в христианской церкви. Он устоялся сразу же после иерусалимских событий, с тех самых пор, как произошло воскрешение. Каждый год люди устраивали пышные трапезы, и с радостью произносили «Христос воскрес». До сегодняшних дней этот праздник дошел уже в изменившемся виде - со временем он оброс новыми традициями.

На Пасху во всех храмах состоятся богослужения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- К Пасхе мы готовимся длительное время. За три недели до начала Великого поста начинаются песнопения, чтения, богослужения. Сам период поста можно разделить на периоды 40 дней и страстную неделю. Именно последние семь дней перед Пасхой самые покаянные, потому что в эту неделю как раз происходят те события, которые происходили в саму Пасху, и мы как бы переживаем их. Страстная неделя - это как раз вход господень в Иерусалим. Календарно мы повторяем это ежегодно, - говорит Иерей.

Традиционно на Пасху в храмах проходят торжественные службы. В Хабаровске в этом году Спасо-Преображенский собор встретит прихожан обновленным, здесь будет новая алтарная роспись. В 21:00 начнется чтение деяний апостолов. В 23:00-23:30 состоится крестный ход вокруг храма. Ближе к полуночи перед воротами собора будет произнесена фраза «Христос воскрес», и в тот же момент двери распахнутся для прихожан.

Как отмечает иерей Андрей Кулябин, многие хабаровчане не знают, что в неделю после Пасхи в храме можно причаститься без исповеди, а в пятый день светлой седьмицы (неделя после Пасхи) осветить воду так же, как в крещение.

Вербное воскресенье

Ровно за неделю до Пасхи наступает вербное воскресенье. Так этот день назвали уже сами люди. Начало оно берет с момента входа Христа в Иерусалим, когда перед ним, как перед царем стелили пальмовые ветви. В России первое растение, возвращающееся к жизни - верба, именно поэтому она стала символом входа Иисуса.

В четвертый день страстной недели раньше заготавливали снедь - пироги, куличи, пасхи, яйца. В субботу еду традиционно освещали в храме, часть оставляли, а остальное шло на трапезу. В нынешнее время четверг называется чистым. В этот день в доме убираются, и приготовляются к празднику.

- Страстная пятница - воспоминание крестной смерти. Если среда - это воспоминание предательства Иудой, то в пятницу уже было распятие - предание кресту.

Что можно и чего нельзя делать на Пасху

По словам хабаровского иерея, каких-то строгих запретов, что конкретно нельзя что-то делать, нет. Однако есть мнение, что в праздник лучше не работать. Самые благочестивые прихожане заранее берут двухнедельный отпуск, чтобы покрыть неделю до Пасхи и неделю после. Это время они посвящают богослужениям, походам в храм, подготовке к празднику и самому празднованию.

- Запретить мы ничего не можем, человек, который хочет в полноте ощутить радость, он и так ее ощутит. Конечно, как и до Пасхи, нельзя грешить. А что касается работы - делать, что необходимо. потому что если вол упал в яму, что же его теперь держать там до конца светлой седьмицы и не вызволять?

На вопрос, что же разрешается делать на Пасху, иерей отвечает - радоваться, посвящать себя богослужениям, ходить в гости, поздравлять людей, трапезничать.

Пасхальные традиции

Еще за несколько дней до Пасхи в магазинах уже начинают продавать краску для яиц, куличи, пасхи, наборы для украшения. Это связано с пасхальными традициями. Практически в каждом доме на столе в воскресенье стоят куличи и крашеные яйца. Именно пасха считается наиболее щадящим продуктом - она творожная, наполненная сухофруктами и ягодами, это изделие помогает спокойно и постепенно выйти из Великого поста без вреда для организма. Что касается куличей, то эта выпечка символизирует артос, или хлеб. Традиционно на Пасху куличи выпекаются сладкими, украшаются, освещаются и делятся.

Самый простой рецепт пасхи от «КП» - Хабаровск»

Традиционно, само изделие Пасха готовится из творога и имеет трапециевидную форму. Для приготовления продукта понадобится 500 граммов жирного творога, три желтка, 100 граммов сахара, столько же сливочного масла и сливок, щепотка ванилина и цукаты, орехи или ягоды.

Творог, желтки, сахар и масло взбить миксером, добавить ванилин, наполнители и все тщательно перемешать. Затем массу убрать в холодильник.

Пока масса стынет, холодные сливки взбить в плотную пену, затем соединить с остывшим творогом и утрамбованный продукт поставить под тяжесть, например, под банку с водой. Затем из полученной массы с помощью марли можно соорудить формованную пасху и подавать к столу.

Рецепт пасхального кулича

Куличи на Пасху символизируют артос, или хлеб, именно поэтому они готовятся из муки. Лучше всего брать белую пшеничную муку и добавлять туда сахар, а в конце поливать глазурью и украшать в честь праздника. Чтобы приготовить самый простой, но вкусный кулич, потребуется не хитрый набор продуктов: 300 миллилитров молока, 8 граммов быстрых дрожжей, 6 яичных желтков, 180 граммов сахара, половина чайной ложки соли, 180 граммов сливочного масла. и 600 граммов пшеничной муки.

Самые простые и вкусные куличи - сделанные своими руками Фото: ИВАНОВА Диана

Дрожжи заливаются теплым молоком с добавлением пары ложек сахара. Желтки соединяются с солью и сахаром, взбиваются, затем туда добавляется масло, снова все взбивается. Далее в массу заливаются дрожжи и мука, тесто замешивается и оставляется на некоторое время в таре.

В кулич можно добавить изюм, орехи или цукаты. Наполнители добавляются в тесто непосредственно перед разливом в формы. После того, как куличи испекутся, верхушку можно украсить глазурью и посыпками. Для глазури берется два яичных белка и взбивается со стаканом сахара, половиной стакана картофельного крахмала и соком половины лимона. Вся масса тщательно взбивается миксером, затем ею можно полить готовый кулич, а сверху посыпать украшениями.

Зачем красить яйца на Пасху

Традиция окрашивать яйца перед Пасхой уже давно устоялась в России. Мало кто знает, что изначально на Пасху яйца красили исключительно в красный цвет. Это имеет историческую церковную подоплеку. Когда Христос воскрес, женщина пришла к императору и сказала, что Иисус воскрес. Тот в доказательство потребовал, чтобы сию минуту, коль это правда, чтобы яйцо изменило цвет. Именно в тот момент яйцо окрасилось в кроваво красный цвет. Сейчас же яйца на Пасху украшают наклейками, изображениями, аппликациями и просто красят. К счастью, в магазинах полно наборов для покраски яиц, и процесс не составляет никакого труда. Крашеные яйца можно принести в храм и осветить. Считается. что в это время они имеют особенную животворящую силу.

Стукаться яйцами на Пасху совсем не обязательно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как отметил иерей Андрей Кулябин, обычай стукаться яйцами на Пасху не имеет отношения к церкви. Скорее всего, это просто народная забава, так же как гуляния, хороводы, и игры. Тем не менее, хабаровчане неизменно соревнуются в том, у кого яйцо окажется крепче. При этом, церковью такие игрища не возбраняются, кроме того, это отличный способ быстро избавиться от скорлупы.

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