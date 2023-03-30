Ребенок подрастет, и маму посадят: что натворила бывшая сотрудница железной дороги в Хабаровске

Женщина выплатит почти 40 миллионов рублей и лишится свободы на 6,5 лет, но попозже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело о взятках в отношении экс-сотрудницы железнодорожной станции Хабаровск-2 получило новое развитие. 30 марта суд потребовал от осужденной отдать государству 13,7 миллиона рублей, которые она получила в качестве взяток от транспортных компаний. Помимо этого, бывшая заместитель начальника станции должна выплатить штраф в 25,5 миллиона рублей и отбыть наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года.

История длится несколько лет

Все началось еще в 2015 году. Несколько транспортных компаний активно передавали деньги сотруднику станции, а взамен их вагоны подавались вне очереди, и тщательным образом убирались.

На вопрос в чем именно заключается выгода, зачем нужны такие маневры, зачем им необходимо было видеть особенно чистые вагоны и в приоритетном порядке, в Дальневосточной транспортной прокуратуре ответили, что все это происходило исключительно для обхода конкурентов.

- Быстрее разгрузить и отправить товар, чтобы очень тщательно были убраны вагоны, потому что в грязные вагоны грузоотправители отказываются загружать свой товар. Это все из-за конкуренции происходит, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ведомстве.

Под суд пошли все участники схемы

В 2020 году прокуратура завела на руководителя транспортной компании ООО «Транс-Экспресс-Байкал» уголовное дело о даче взятки. В мае 2021 года транспортника осудили и приговорили к 7 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, и со штрафом в 2,8 миллиона рублей.

Еще одна контора - ООО «ТК Рейл Континент Хабаровск», за два года перевела экс-сотруднице около 8,3 миллиона рублей за те же услуги. В итоге компанию оштрафовали на 10 миллионов.

Женщина получала разные суммы от разных контор, от 130 тысяч до 12,6 миллиона рублей. Помимо приоритетной подачи вагонов она еще и выгрузку делала без каких-либо проверок на его соответствие оплаченному тарифу. В итоге экс-сотрудница получила от «клиентов» больше 13,6 миллиона рублей за свои услуги.

Будет отбывать наказание, когда ребенок подрастет

В конце января 2021 года бывшую железнодорожницу осудили. Она должна заплатить штраф в 25,5 миллиона рублей - это дополнительное наказание, так пояснили в прокуратуре. Основной приговор для нее - 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Однако женщина будет отбывать его не сразу, а только после того, как младший ребенок вырастет и ему исполнится 14 лет.

- Нельзя путать штраф, как дополнительное наказание к основному приговору - лишению свободы, и взыскание суммы взятки. Полученные средства в виде взятки в 13,7 миллиона рублей она использовала по личному усмотрению, и поэтому незаконно полученные денежные средства подлежат взысканию в доход государства, - пояснили редакции в прокуратуре.

Эта преступная схема была полностью раскрыта, и никто из ее участников не остался без наказания. Экс-сотрудница получила срок, и осталась должна почти 40 миллионов рублей, транспортные компании оштрафованы на приличные суммы, а кое-кто вообще лишился свободы.

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