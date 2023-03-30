Спал в квартире с трупом: инвалид в ЕАО воткнул в голову знакомого топор и думал, что тот очнется

Жертву пенсионер оставил умирать на полу. Тематическое фото Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В ЕАО осудили пожилого мужчину за зверскую расправу с собутыльником в апреле 2022 года. 67-летний Николай (имя изменено - прим. ред.) изрубил приятеля, нанеся ему десятки ударов ножом и топором. Жертву пенсионер оставил умирать на полу.

ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Николай из поселка Смидович - инвалид I группы (что с ним случилось - не разглашается), передвигается в коляске, живет один. Часто к нему приходит дочь: приносит продукты, помогает по дому и отчитывает. Мужчина переодически сильно пьет, иногда - в компании непонятных людей.

В апреле к Николаю заглянул знакомый, чтобы пропустить бутылку-другую. Как это часто бывает, между мужчинами началось бурное обсуждение, переросшее в конфликт. Ссора разгоралась, пьяный пенсионер сорвался и толкнул оппонента. Почему - уже не помнит.

Но тогда Николай разозлился очень сильно, схватил нож, подъехал к мужчине и начал бить его ножом. Потом в ход пошел топор. Всего пенсионер нанес собутыльнику не менее 57 ударов по голове и другим частям тела. Приятель не шевелился, а Николай пошел спать. Как потом пенсионер заявил в суде: «Я думал, он очнется».

Зверства Николая застала дочь - она пришла на следующий день после случившегося. Шокированная женщина увидела море крови, изрубленный труп и спящего во всем этом аду отца. Она сразу же позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Мужчину задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

ОФИЦИАЛЬНО

- В ходе расследования собран достаточный объем доказательств, позволивших предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Допрошены свидетели, получены результаты ряда судебных экспертиз, проведены иные следственные и процессуальные действия, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

Свою вину Николай так и не признал. Как бы ни пытался мужчина отвертеться, суд признал его виновным.

- С учетом позиции государственного обвинителя, а также данных о личности подсудимого, суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщила Жанна Крпекогорская, официальный представитель прокуратуры ЕАО.

Приговор в законную силу не вступил.

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