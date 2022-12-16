Елка на площади Ленина при свете дня Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Красавица-елка - главный символ самого ожидаемого зимнего праздника. Каждый город старается установить такое эффектное дерево, чтобы и дети, и взрослые восхитились масштабом декора и размахом праздника. В Хабаровске, например, в этом году елку и вовсе обновили, старая совсем истрепалась. И теперь на главной площади города красуется 20-метровое дерево, от которого в стороны расходятся лучи иллюминации.

Гирлянды еще не включили Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

У здания правительства региона вовсю идут работы: совсем скоро оформление полностью будет закончено, а значит жители смогут поймать праздничное настроение, прогулявшись по площади Ленина. Ледяные скульптуры, площадка для керлинга, киоски с горячим чаем и сувенирами, а также две ледовые горки уже на финальном этапе установки.

Маленькие елочки расположены рядом с киосками Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Помимо новой гигантской елки с гирляндами, большими игрушками и блестящей хвоей, у дерева появились свои мини-копии. Вокруг него стоят маленькие елочки, создавая иллюзию леса в центре города.

- Мы поставили 19 елочек, по одной на каждый муниципальный район Хабаровска. Их представители приедут и сами украсят деревья символами каждого из мест, - рассказала Валентина Ляшенко, консультант комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Ледяные глыбы превращаются в красивые скульптуры Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В сезоне 2022-2023 декораторы решили сократить количество объектов оформления и сосредоточиться только на одной половине площади, а вторую оставят для прогулок. Всего оформление площади стоило краю 4,7 миллиона рублей.

Дети скоро смогут прокатиться на горках Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

На выходных здесь будут проводить бесплатные спортивные занятия для всех желающих. Ледовые фигуры у перехода на Гоголя установили спортивные клубы и федерации края. Они вырезаны в соответствующей тематике.

Новогоднее оформление площади Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Несмотря на запрет фейерверков и массовых гуляний, новогодняя атмосфера уже ощущается по всему городу. В каждом двое украшают ледовые городки, а в парке «Динамо» уже закончили декорирование.

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