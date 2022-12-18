Ты мне деньги, а я тебе… Экс-чиновника из Хабаровского края осудили на 11 лет и 6 месяцев за крупные взятки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Занимая пост в администрации Комсомольского района 44-летний Виктор Г. (имя героя изменено – Прим. ред.) явно почувствовал себя всесильным. Ведь иначе объяснить его действия просто невозможно. Он не только решился на взятку, но и угрожал своим оппонентам, что если те откажутся от предложенных им условий, то он буквально не даст им работать.

БУДЕТ ПО-МОЕМУ, ЛИБО НИКАК

Дело было в 2019-2020 годах. Для кого-то это разгар пандемии, а для Виктора Г. – золотое время. В эти годы чиновник косил деньги, как никогда. Но не родная и честно заработанная (наверное) зарплата обогащала тогда еще начальника отдела по управлению имуществом и охраны окружающей среды администрации Комсомольского района, а грязные игры и взятки. Все карты у Виктора были на руках. Как лицо ответственное, он имел доступ к сведениям о предприятиях, оказывающих услуги в сфере кадастровых и геодезических работ на территории района. Не воспользоваться этим он, увы, не смог.

В один из дней Виктор пригласил к себе представителя одной из фирм и прямо-таки потребовал от бизнесмена денег. Взамен обещал сделать все для предприятия и общее покровительство. Попросил «копейки» - всего лишь 20% от прибыли компании. А чтобы подтолкнуть предпринимателя к «правильному» выбору, Виктор поставил условие – если звучит отказ, то он использует все возможности своего положения и будет мешать работе компании. Так с 2019-го в карман Виктора начали капать «копейки» от фирмы. За год накапало аж 2,7 миллиона рублей.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Останавливаться на достигнутых «договоренностях» Виктор не стал. В 2020 году администрация Комсомольского района заключила сразу несколько контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок ТКО. В эту схему Виктор вовлек одного из своих подчиненных. В этот раз чиновник решил поступить «честно» - запросил 50% от суммы одного из контрактов. А взамен предложил помочь с экспертизой результатов работ по контракту и их приемку. В копилку Виктора упало еще 2,3 миллиона рублей. Однако урон бюджет района получил более чем на 9 миллионов рублей. Работы ведь никто не проводил по факту, только на бумагах.

НАКАЗАНИЕ ПОЛУЧАТ ВСЕ?

Делом Виктора занимались сразу несколько ведомств – СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, прокуратура Хабаровского края и УФСБ России по Хабаровскому краю. Благодаря слаженной работе взяточник был признан виновным в двух эпизодах по статье «Получение взятки в особо крупном размере с ее вымогательством», а также двух эпизодов по статье «Превышение полномочий».

- Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На 10 лет запретили экс-чиновнику занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

- Также судом удовлетворены требования прокурора края о взыскании в пользу администрации Комсомольского района ущерба на сумму 10,2 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.

К слову, один из взяткодателей осужден к лишению свободы условно, а вот в отношении второго уголовное преследование прекращено.

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