Выходные оставят о себе прекрасное впечатление Фото: Евгения ТОКАРЕВА

Погода в Хабаровске продолжает удивлять. Несколько дней назад в краевой столице было довольно прохладно, а уже сегодня температуры бьют рекорды. Сейчас в Хабаровске теплее нормы на 10-12 градусов. Но это ненадолго.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске на выходные порадует горожан. Ночь на 1 апреля с температурой около 0 градусов станет последним напоминанием об ушедшем похолодании. Днем столбики термометров покажут +13 градусов. 2 апреля еще теплее: ночью около +2 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов. И такая ситуация сохранится до 3 апреля.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Прогноз в Хабаровском крае благоприятный: осадков не ожидается, ветер, который принесла ложбина холода, стихнет. В ближайшие выходные в краевой столице и южных районах региона ожидается пик тепла. Местами температуры воздуха поднимутся до +20 градусов.

В остальных районах края холоднее и не такая сухая погода. Центр и север региона продолжат атаковать осадки. В начале следующей недели дожди пойдут и на юге.

- Эта волна тепла кратковременная. На следующей неделе приходит циклон и немного меняется синоптическая ситуация. Осадки, может, будут и небольшие, но воздушная масса сменится на более холодную. Поэтому у нас понижается температурный режим до нормы, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Это означает, что ночные температуры снова упадут до 0 градусов, дневные – до +5+10 градусов.

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