Разворотило половые органы: в Хабаровске обнаружили собаку с жутким онкологическим заболеванием

У Миры венерическая саркома, теперь она проходит химиотерапию Фото: предоставлено волонтерами

Мира - бродячая бездомная собака, обитавшая в районе Парка Гагарина в Хабаровске. Как говорили местные жители, собака никого не трогала, не агрессировала, кое-кто ее подкармливал. Несколько дней назад хабаровчане увидели страшную картину - у Миры сильно раскурочены половые органы, зрелище не просто жуткое, а скорее душераздирающее.

Под хвостом нет живого места, в районе ануса зияет кровавая дыра. Бросить собаку в таком состоянии хабаровчанам не позволила совесть, и они забили во все колокола, чтобы спасти собаку.

Волонтеры и зоозащитники тут же поехали забирать Миру. Собака, словно просила помощи, подпускала к себе людей, шла на контакт. Миру повезли к ветеринару. В результате осмотра врачи констатировали - у животного саркома.

Это злокачественное новообразование, которое поражает слизистые оболочки половых органов у собак. Венерическая саркома передается при случке. Часто исход оказывается для собаки летальным. Эта опухоль внешне похожа на вид цветной капусты. Именно такое зрелище обнаружено у Миры. Еще до постановки диагноза волонтеры понимали, что у собаки именно венсаркома, тогда оставалось только понять, на какой стадии заболевание, и каков план лечения.

Сразу после осмотра и подтверждения диагноза животному начали делать химиотерапию. Внутривенно ввели препарат. Мира стойко переносит все процедуры, но видно, что животное страдает от болезни. Вероятно, химия подействует на состояние собаки, она будет вялой и без аппетита. Однако спасители не отчаиваются, они намерены поставить Миру на лапы, давать витамины и ухаживать.

После химии Миру повезли на передержку. За ее судьбой наблюдают многие. Сейчас волонтеры множества групп вышли единым фронтом на помощь собаке, организовали сбор средств на лечение. Пока активисты собирают среди своих, как только денег не будет хватать, они намерены обратиться к жителям Хабаровска.

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