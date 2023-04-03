Впервые за долгое время на Камчатке произошло ощущаемое землетрясение. Фото: соцсети.

Петропавловск-Камчатский сотрясло землетрясение 3 апреля 2023 года. Местные жители, привыкшие к постоянным легким толчкам, сначала не обратили внимание. Но осознав, что с каждой секундой трясет все сильнее – началась паника.

С полок падали телевизоры

- Я работаю в торговом центре «Глобус». Сижу, смотрю – стены начинают шататься, здание ходит ходуном, что пол, что стены. Землетрясение вижу не в первый раз, подумала, что сейчас пройдет и все. Но оно начало усиливаться. Я вместе со всеми побежала на улицу, бросив все вещи. На улице стоим, всех трясет. Мамы с колясками в страхе. Голова болит из-за криков и паники, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения, жительница Петропавловска-Камчатского.

Перепуганная девушка сразу же принялась звонить и писать родным. Ведь после событий в Турции, ощущаемое землетрясение на Камчатке воспринималось уже серьезнее.

- Мы позвонили в МЧС. Там сказали, что главное – чтобы второй волны такой сегодня не было, - добавила Ксения.

В торговом центре, где работает девушка, располагается магазин бытовой техники, в котором от толчков попадали на пол телевизоры и частично обрушились потолочные плитки. В магазинах спиртного и продуктовых разбились стеклянные бутылки.

Сейчас в торговом центре возобновилась работа.

Бежим!

Комментарии очевидцев землетрясения на Камчатке летят со всех сторон. Люди перепуганы произошедшим.

- Это было самое сильно землетрясение, что я ощущал. Был на работе, начало трусить и все убежали на улицу. При землетрясении ощущается только страх, - рассказал «КП» - Хабаровск» Геннадий, житель Петропавловска-Камчатского.

Некоторым пришлось бежать на улицу буквально в том, в чем были.

- У нас всегда были и есть землетрясения, но такого сильного не помню давно. Я была дома, выбежала в одних носках. Меня до сих пор трясет, очень испугалась, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина из Петропавловска-Камчатского.

Больше всего испугались дети и их родители.

- Была в магазине в момент землетрясения. С полок все начало валиться, свет мигнул, как в фильмах про катастрофы. Испугалась, выбежала и помчалась в садик за сыном. Одна мысль была в голове, чтобы с ним все было в порядке. Прошло меньше минуты и все закончилось, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария, жительница Петропавловска-Камчатского.

Напомним, два землетрясения магнитудой от 4 до 6.9 произошло в трех муниципальных районах Камчатского края днем 3 апреля. Впервые за последние несколько лет подземные толчки почувствовали люди.

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