С полок падали бутылки и разбивались вдребезги Фото: социальные сети

Мощное землетрясение на Камчатке не на шутку перепугало местных жителей. В столице региона толчки были такой силы, что по стенам тут же поползли трещины, навесные потолки начали отваливаться, а все, что стояло на полках в магазинах, падать и разбиваться.

Как рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина, жительница Петропавловска-Камчатского, в сам момент землетрясения она и ее коллеги были на работе, когда стены начало трясти, многие запаниковали, и с испугу бросились на улицу.

По стенам поползли трещины Фото: социальные сети

- Это было очень сильное землетрясение, мы испугались, конечно. Все вокруг вдруг стало ходить ходуном, плиты с потолков стали падать, естественно, в стрессе, мы не поняли, сколько времени это длилось, может около минуты-двух, но сразу же после этого мы все побежали на улицу. Никто из наших работников вроде не пострадал. А что там у других, мы пока не слышали. Но такого мы еще тут не ощущали, - рассказала Ирина.

В магазине бытовой техники со стеллажей обрушились телевизоры Фото: социальные сети

Еще одна жительница Петропавловска-Камчатского до сих пор не может прийти в себя после произошедшего. Екатерина - мама грудничка, по ее рассказу, в момент тряски ее парализовал какой-то дикий страх, головой она понимала, что нужно что-то делать, действовать, но ноги отказывались двигаться.

- Это была минута какого-то ада и дикого страха, но не за себя, а за ребенка. Я такое впервые видела, мы приезжие, когда стены затряслись, я думала все, нам конец, потом, правда, рванули на улицу, все нормально, - делится Екатерина.

В помещениях даже обваливались потолки Фото: социальные сети

Кадры последствий землетрясения тут же стали расходиться по социальным сетям. Огромное количество видеороликов свидетельствуют о том, что толчки были очень мощные. В продуктовых магазинах и алкомаркетах с полок послетала провизия и бутылки. Груды стекла и лужи вина запечатлели на камеру работники одного из магазинов.

Сильно досталось магазину бытовой техники, дорогостоящие плазменные телевизоры упали и разбились, ущерб, нанесенный землетрясением пока не оценен, но речь наверняка пойдет о больших суммах.

нелегко пришлось магазинам бытовой химии, с полок летело буквально все Фото: социальные сети

За один только день на Камчатке зафиксировано сразу два землетрясения, одно из них магнитудой 4 произошло в акватории Тихого океана, рядом с Командорскими островами. По словам жителей села Никольского, здесь сильных толчков не было, немного потрясло, но в целом без разрушений.

- Я сейчас не на Командорах, а в столице, но родственники говорят, что все в порядке, в Алеутском районе сильно не ощутили. Здесь, в Петропавловске-камчатском было сильнее, с полок попадали банки. Никто не пострадал, иначе мы бы уже об этом знали, - рассказала редакции Галина Королева, депутат Алеутского муниципального округа.

Второе землетрясение оказалось более мощным, его магнитуда составила 6,9. Эпицентр зарегистрирован в Авачинском заливе, в 64 километрах от столицы края. Больше всего от тряски пострадали Петропавловск-Камчатский, Вилючинский и Елизовский округи.

- Ну да тряхануло, я как раз дома был. Ну так, ощутимо, но в квартире ничего не попадало, все нормально. Я тоже видел фото и видео из магазинов. Сейчас хожу на рынке, все на месте стоит. Видимо, самый мощный толчок был в Петропавловске, - рассказал редакции житель Елизово.

На месте работают сотрудники МЧС, они обследуют здания. Никаких сведений о пострадавших пока не поступало, угрозы цунами не объявлялось.

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