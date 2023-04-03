Оккультные ритуалы для древних богов: подношения в виде мяса, цветов и вина обнаружили в дендрарии Хабаровска

Подарки для древних духов весьма дорогостоящие и жуткие Фото: предоставлено Алексеем Скажутиным

Цветы, вино, фруктовая тарелка и сочный стейк. Звучит, как идеальный ужин на двоих, но не все так просто. Продуктовый набор из дорогой еды нашли не в ресторане, а на сырой земле посреди главного парка Хабаровска. Подобные подношения в дендрарий регулярно приносят неизвестные и усердно раскладывают, дополняя натюрморт деньгами и сырым мясом.

Тревогу забили сотрудники парка и группа общественного контроля, которые стали находить по утрам странные предметы. В глубине дендрария у деревьев на земле стали появляться тарелки с недешевой едой и чаши с красным вином. Рядом разложены свежесрезанные цветы и насыпаны монетки.

В прошлый раз подношение оставили на пеньке Фото: предоставлено Алексеем Скажутиным

- Я почитал в интернете соответствующие материалы. Выглядит все как какие-то ритуалы для богов земли и богини Мары. Если бы была черная магия, колдовство, то подобные вещи оставляли бы на кладбище или клали бы черепа. Подношения оставляют здесь, я думаю, потому что это кусочек старого леса в центре города, единственное подобное место в Хабаровске, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Скажутин, представитель группы общественного контроля.

Прохожих и гуляющих по парку жителей такие «пикники» пугают не на шутку. А сотрудники парка признаются, что им такое видеть неприятно. Каждый раз, когда неизвестные оставляют свои «подарки» богам, им приходится оперативно выбрасывать яства в урну подальше от чужих глаз. Среди «даров земле» числятся и дорогостоящая говяжья вырезка, финики, кокосы, грейпфрут, виноград. Цветы также приносят недешевые: розы и герберы. Неизвестный не жалеет средств и на посуду, которая также остается на земле, а после летит на помойку

Очевидцы сообщили, что мясо приносят в большом количестве Фото: предоставлено Алексеем Скажутиным

- Найти человека, который это делает, нам еще не удалось. Мы надеемся, что огласка истории отпугнет его от дендрария. Всего такие находки мы обнаружили 22, 28, 30, 31 марта, а последнюю 1 апреля. Если такое повторится вновь, мы будем вынуждены обращаться в полицию, - рассказала «КП» - Хабаровск» Лариса Реплянская, директор хабаровского краевого парка имени Муравьева-Амурского.

Как стало известно, незнакомцев-оккультистов проблематично найти по нескольким причинам. Во-первых, в дендрарий сразу три входа, и лишь на одном есть пост охраны со сторожем. Во-вторых, если раньше в парке было много камер, то сейчас их число сократилось. Свои подношения неизвестный оставляет там, где его путь сложно отследить, но если в дело вмешаются правоохранители, то найти его станет возможным.

Дары раскладываются в определенном порядке Фото: предоставлено Алексеем Скажутиным

- Данные действия квалифицируются как хулиганство. Это влечет административную ответственность и штраф, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Сотрудники дендрария считают, что причиной такого поведения и проведения обрядов кроется в весеннем обострении. Верит ли незнакомец в славянских богов, остается неизвестным. Но если подношения действительно для богини Мары, то связаны они с аграрными обрядами воскрешения природы. В пантеоне этой богине отведено место олицетворению зимы и смерти. Именно ее чучела сжигали славяне при наступлении весны, чтобы проводить холод и встретить тепло.

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