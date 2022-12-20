Обуглившееся тело без ног: труп нашли в котельной Свободного, и жители не верят в несчастный случай

Останки нашли у печки Фото: Telegram/derz_khab

18 декабря в котельной по Луговой, 13 в Свободном нашли обугленный труп. 42-летний кочегар погиб на своем рабочем месте. Его нашли лицом вниз у котла без ног, а кожа на теле почернела и полопалась.

Следователи незамедлительно приступили к расследованию. По предварительной версии, сотрудник чистил котел и выгребал зольник. Надышавшись угарным газом, мужчина потерял сознание и ударился головой о бетон. Кочегар упал прямо в золу, из-за чего его ноги полностью прогорели. Скончался мужчина, по предварительным данным, от отравления угарным газом. Тело сгорело уже после смерти.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. Точная причина смерти станет известна после экспертизы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Лубинский, представитель СУ СКР по Амурской области.

На данный момент известно, что котельная отапливала жилые дома, расположенные в округе. Где в момент произошедшего были другие работники, неизвестно. Человек, который нашел тело, позвонил на «112». Кто конкретно сообщил о погибшем, на данный момент неизвестно.

- Я живу недалеко, вроде, эти дома, где все произошло, принадлежат минобороны, во всяком случае, у нас так говорят. В городском чате не верят, что это случайная смерть. Предположений масса, большинство считает, что выглядит все неестественно. Как кочегар с опытом мог задохнуться в котельной? Это же специально отстроенное здание из кирпича с хорошей вентиляцией. И тело лежит очень странно, как будто его туда положили, чтобы улики скрыть. Соседка думает, что его кто-то убил, Луговая у нас не особо приличный район, самая окраина, странных людей много, всякое может быть, - рассказал «КП» - Хабаровск» Илья Рубинин, житель Свободного.

Несмотря на предположения и опаску местных, следователи не нашли подтверждений криминальному характеру смерти мужчины. На данном этапе утверждать что-либо невозможно. Тайна смерти кочегара в двухэтажной котельной на Луговой остается загадкой. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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