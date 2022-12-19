Дети плакали и ползли к мертвой маме: житель Хабаровска зарезал жену и оставил окровавленный труп с сыном и дочерью

Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы Фото: Скриншот с видео

Убийце жены вынесли приговор в Хабаровске. 31-летний Руслан (имя изменено - прим. ред.) расправился с супругой на глазах у собственных детей. И даже глазом не моргнул, когда оставил сына и дочь с трупом в залитом кровью доме.

КРОВАВЫЙ ПУСТЯК

Руслан приехал в Хабаровск из Узбекистана вместе с 25-летней женой и двумя детьми восьми и двух лет. Жили, как обычно, иногда ссорились. Особенно супругу раздражало, что муж нигде не работает.

В июне 2022 года Руслан попросил жену приготовить обед. Женщина отмахнулся от супруга, мол, иди, сперва заработай. Это сильно оскорбило мужчину, началась ссора.

Конфликт разгорался все сильнее, в итоге Руслан сорвался и напал на жену. Бил руками, затем схватил нож и несколько раз вонзил его в разные части тела жены. На крики пришла соседка и увидела девушку, еле стоящую на ногах.

БЕЖАТЬ

Руслан сказал соседке, что все нормально, и захлопнул перед ней дверь. Но женщина заподозрила неладное, рассказала другой жительнице подъезда, та, в свою очередь, сообщила хозяину квартиры. К этому моменту Руслана уже не было.

Когда жена замертво рухнула на пол, Руслан понял, что совершил. Он вытер нож, собрал вещи и направился в аэропорт. Труп супруги мужчина оставил на кухне, а вместе с ним и детей. На прощание он ничего не сказал и закрыл за собой дверь.

Дети плакали и ползли к мертвой маме. В таком состоянии их нашел хозяин квартиры, который открыл дверь своим ключом. Прибывшие полицейские по горячим следам установили, где находится Руслан. Мужчина покупал билет в Узбекистан в аэропорту.

РЕАКЦИЯ

Руслана задержали. Уголовное дело было заведено по статье об убийстве.

- Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Детей забрала к себе мама погибшей женщины. Она оформила над ними опеку и увезла в Узбекистан. Подальше от того ужаса, который произошел с ними в Хабаровске.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зарезали и выкинули из окна: суд отправил в СИЗО мужа и жену, которые жестоко расправились с другом в Хабаровске

Супругов из Хабаровска отправили под стражу по подозрению в убийстве друга (подробнее)

Скинул труп с балкона и пошел пить водку: житель Комсомольска жестоко расправился с братом за оскорбление матери

Мужчину из Комсомольска осудили за братоубийство (подробнее)