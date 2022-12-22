Город погрузился в белую мглу: на Хабаровск обрушился жуткий снежный циклон

Сильный ветер сбивает с ног, дороги парализованы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На Хабаровск вновь обрушился снежный циклон. С началом снегопада город будто парализовало, движение на дорогах сильно замедлилось, а автобусы и трамваи словно забыли, что должны доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б. Теперь километровых пробок точно не избежать.

О том, что на регион движется циклон, было известно заранее. К слову, специалисты МЧС к апокалипсису подготовились, свои силы и ресурсы они привели в режим повышенной готовности.

Как и прогнозировалось, основная мощь циклона придется на вторую половину дня 22 декабря. Как по часам в городе пошел снег, поднялся ветер и началась метель. Но пострадает от снежной бури не только краевая столица - циклон захватит еще несколько районов края.

- 22-23 декабря в южных (Бикинский, Вяземский, имени Лазо) и центральных (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Советско-Гаванский, Ванинский) районах Хабаровского края ожидается снег, местами сильный, метель, усиление северного ветра до 18-23 метров в секунду, 23 декабря местами порывы 25-28 метров в секунду, - рассказали в краевом МЧС.

Заранее на телефоны жителям региона разослали аж по три сообщения с предупреждениями. Текст одного из посланий гласит, что с 22 по 25 декабря в крае будет буйствовать циклон, который принесет снег и сильный ветер, а в другом сообщении сказано, что 22 и 23 декабря ожидаются сильный ветер и снегопад. Жителей края призвали не выезжать за пределы населенных пунктов, дабы избежать аварийных ситуаций.

Только в краевом центре начал идти снег, как тут же полетела информация о нарушениях работы общественного транспорта. Основная проблема сегодня в Хабаровске с трамваями. Как сообщают читатели «КП» - Хабаровск», на остановках приходится стоять по часу в ожидании трамвая.

Что же касается обстановки на основных дорогах - езда тут не особо быстрая. Автомобилисты сообщают, что из-за метели ничего не видно.

Видимость из машины практически нулевая Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- При подъезде на пересечение Ленина - Волочаевская не видно даже светофор. Метель серьезно ухудшает видимость, вот и приходится плестись, - говорит Игорь, автомобилист.

Что же касается пеших передвижений, то добираться до нужного места приходится, закутав лицо и оставив на улице только глаза, иначе снег и ветер доставляют массу дискомфорта. Но хабаровчане к таким капризам погоды уже привыкли, и этот циклон не станет чем-то особенным. «КП» - Хабаровск» будет следить за обстановкой в городе и крае.

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