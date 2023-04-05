Забодала старушку в ответ на издевательства детей: агрессивная корова разыскивается в Хабаровске

Момент нападения попал на камеру Фото: скриншот из видео

В Хабаровске совершено нападение на пожилую жительницу. Агрессором стала корова, забодавшая беспомощную старушку. Все произошло в районе Красной речки 4 апреля.

Беспризорное животное каким-то образом оказалось вдали от хозяев. Корова бродила по улицам города, когда привлекла внимание гулявших детей. Как сообщили очевидцы, они решили «поиграть с коровой», напав и проявив излишнее внимание. Дети загнали корову в узкий двор. Испуганное животное стало отбиваться, но под раздачу рогов и копыт попала пожилая женщина, которая в тот момент находилась на улице.

Корова дважды боднула жительницу Хабаровска, отчего старушка упала на землю. Как рассказали свидетели, после этого корова буквально затоптала женщину. На помощь подоспели прохожие, которые стали швырять в корову камнями, бить ее палками и кричать. Растерянная корова долго не могла выбраться, но в итоге убежала с места происшествия. Как стало известно «КП» - Хабаровск» женщина пострадала, подняться ей помогли очевидцы ситуации. Была ли оказана медицинская помощь, неизвестно.

- В полицию обратились ряд жителей микрорайона «Красная речка» с информацией о том, что они стали свидетелями появления в общественных местах агрессивной коровы. На отработку сообщений выехали участковые уполномоченные отдела полиции №1 УМВД России по Хабаровску, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Полицейские не смогли найти животное во время выезда. В настоящее время корову по-прежнему разыскивают. Также остается неизвестным, кому принадлежит скот, владелец не установлен. Предполагается, что корова могла уйти из хозяйства во время того, как паслась, и заблудиться.

- Корова по закону является сельскохозяйственным животным. Хозяин пригульного скота может быть оштрафован за то, что животное находилось без сопровождения. В тот день корова подверглась насилию со стороны детей и, в связи с этим, напала на бабушку. По закону, ответственность за это несет владелец животного, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница.

По действующему законодательству, человек нашедший беспризорный скот, обязан сообщить об этом участковому или в местную администрацию. Животное затем необходимо разместить: его может забрать себе нашедший или отдать властям на временное содержание.

Сейчас судьба коровы будет решаться. Сначала ее необходимо разыскать и определить на временное размещение, а также найти владельца, которому она принадлежит. Убивать корову нельзя, ведь она считается собственностью своего хозяина. На данный момент все еще неизвестно, где животное находится сейчас. Жители предполагают, что она могла найти дорогу домой или по-прежнему бродит по улицам города.

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